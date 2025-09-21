Общество

Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителей

Общество 21.09.2025 09:10
0
21.09.2025 09:10

В Волгограде 22 сентября будет временно закрыт доступ для посетителей на территорию памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде, передает V102.RU.

- 22 сентября с 14.00 до 20.00 в связи с проведением мероприятий на Мамаевом кургане возможны ограничения доступа на территорию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», - сообщает дирекция музея-заповедника «Сталинградская битва».

Напомним, что в Волгоградской области накануне прошел финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором приняли участие команды из более чем 89 регионов России, Республик Абхазия, Беларусь и Южная Осетия.. 

Награждение победителей состоится на Мамаевом кургане.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.09.2025 14:16
Общество 21.09.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:42
Общество 21.09.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:31
Общество 21.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:17
Общество 21.09.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:06
Общество 21.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 12:22
Общество 21.09.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:55
Общество 21.09.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:42
Общество 21.09.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:07
Общество 21.09.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 08:00
Общество 21.09.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 07:30
Общество 21.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 06:37
Общество 21.09.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 18:40
Общество 20.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 18:10
Общество 20.09.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 16:54
Общество 20.09.2025 16:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:16
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт финальной стадии проекта «Сталинградский призыв»Смотреть фотографии
13:42
В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:31
«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голодеСмотреть фотографии
13:17
В Камышине разыскивают пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
13:06
Поезд из Волгограда в Палласовку планируют сделать регулярнымСмотреть фотографии
12:37
МВД: причиной возгорания двух авто в Волгограде стал поджогСмотреть фотографии
12:22
В Волжском на 81-м году жизни скончалась почетный гражданин Тамара БашлыковаСмотреть фотографии
11:55
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Анна ЗолотовсковаСмотреть фотографии
11:07
Черлидерши встретили пассажиров танцем в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Неизвестный сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
07:03
Участников спецоперации планируют уравнять в правахСмотреть фотографии
06:37
В Михайловке 23-24 сентября пройдут учения с включением сиренСмотреть фотографии
21:15
В Волгограде стартует футбольный турнир памяти легендарного вратаря СССР Льва Яшина Смотреть фотографии
20:38
«Никогда не видела стихию так близко»: известная волгоградка оказалась в эпицентре жуткого лесного пожара в ТурцииСмотреть фотографии
19:16
Победители «Кросса нации» пробежали дистанцию за «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
18:40
Жильцам МКД в Волгограде разрешили не платить за капремонтСмотреть фотографии
18:10
«Работаем ради одного мгновения»: волгоградский художник - о росписи зданий, воспитании зрителей и вандалахСмотреть фотографии
16:54
«Бабье лето» подарит волгоградцам жару до +30Смотреть фотографии
15:33
25 испытаний и «Эверест»: «Гонка Героев» проходит на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:27
«Моменты создали, но не реализовали»: «Ротор» на выезде сыграл вничью с «Уралом»Смотреть фотографии
14:22
Донорами костного мозга готовы стать 1100 волгоградцевСмотреть фотографии
14:03
«Кросс нации» собрал свыше тысячи бегунов в ВолжскомСмотреть фотографии
13:40
«Излучала необычайно яркий свет»: в Волгоград из Беларуси привезли чудотворную иконуСмотреть фотографии
 