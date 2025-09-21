Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителей

В Волгограде 22 сентября будет временно закрыт доступ для посетителей на территорию памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде, передает V102.RU.

- 22 сентября с 14.00 до 20.00 в связи с проведением мероприятий на Мамаевом кургане возможны ограничения доступа на территорию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», - сообщает дирекция музея-заповедника «Сталинградская битва».

Напомним, что в Волгоградской области накануне прошел финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором приняли участие команды из более чем 89 регионов России, Республик Абхазия, Беларусь и Южная Осетия..

Награждение победителей состоится на Мамаевом кургане.

