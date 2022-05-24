Происшествия

Двое из четырех жертв резни в кафе под Волгоградом находятся в реанимации

Происшествия 24.05.2022 16:02
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24.05.2022 16:02


В Волгограде стало известно о состоянии четверых пострадавших в результате поножовщины в кафе «Рамил». Двое мужчин, сообщили в облздраве информагентству «Высота 102», находятся в реанимации. 

– В реанимационном отделении больницы №15 находится в настоящее время 59-летний мужчина. Его состояние оценивается персоналом лечебного учреждения как тяжелое, – сообщили в профильном комитете. – Еще один 47-летний пациент также в тяжелом состоянии помещен в реанимацию  больницы №16 в Волгограде. 

Менее всего при нападении двух мужчин на посетителей и владельца кафе пострадала 30-летняя официантка. Женщина, по сведениям комитета здравоохранения Волгоградской области, от госпитализации отказалась.

– Еще один пострадавший – мужчина в возрасте 36 лет – находится в хирургии больницы №15. Планируется выписка пациента, – сообщили ИА «Высота 102» в ответ на запрос редакции. 

Напомним, что кафе азербайджанской кухни «Рамил» расположено на улице Промышленной в рабочем поселке Светлый Яр. Минувшей ночью в результате конфликта двое мужчин напали с ножами на владельца заведения,  официантку и вступившихся за них посетителей. Наносить удары своим жертвам задержанные позже злоумышленники перестали лишь тогда, когда жертвы начали терять сознание.

По факту совершенного нападения сотрудниками  ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 

Сегодня Светлоярский районный суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения задержанным. 

 

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