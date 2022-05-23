Расследования

В Волгограде в разрушенных домах выживают старики с инвалидами

Расследования 23.05.2022 19:17
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23.05.2022 19:17




Выпотрошенные внутренности, пустые глазницы – в окружении таких домов, похожих на скелеты,  существуют сегодня горожане в ожидании переселения из аварийных квартир. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Красноармейского района, дома №37 и №17 по ул. Саушинской уже давно разграблены вандалами, которые вынесли все более-менее ценное, оставив жильцов еще обитаемых соседних двухэтажек среди кладбища брошенных зданий. 

– В доме №37 жить уже невозможно – там внутри  все выдрано с «мясом», нет ни окон, ни дверей, ни труб, – рассказывает волгоградец Юрий, проживающий в доме №29. – Вокруг домов - горы хлама, которые уже давно никто не вывозит. Но в доме №37 остались две семьи, в том числе в квартире №7 бабушка с внуком-инвалидом, Любовь Николаевна Фокина, ей еще не предоставили новое жилье. Она вынуждена снимать комнату в нашем, тоже аварийном доме №29. Хотя и в этом доме жить уже невозможно. Но мы ничего не знаем о том, когда нас всех переселят из этого кошмара. 


По словам волгоградцев, растерзанные аварийные дома превратились в рай для маргинальных элементов, которые здесь периодически собираются, а зимой – греются у разведенных внутри костров. Буквально месяц назад один такой дом уже горел, жильцы вызывали пожарных. Причем в некоторых почти расселенных домах еще функционируют газовые трубы. Горожане даже боятся представить, что будет, если, не дай Бог, газ рванет после такого очередного пожара. 

– Неужели нельзя снести эти по сути пустые здания? – недоумевают волгоградцы. – Мы живем и так в страхе, потому что наши дома скоро развалятся, так еще и опасность исходит от уже расселенных двухэтажек. 

В администрации Волгограда, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой разъяснить ситуацию по поводу сроков расселения оставшихся жильцов и сноса разграбленных двухэтажек, пояснили, что дома №№37, 29 и 17 расселяются в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

– Для переселения жильцов квартиры №7 в доме 37 по ул. Саушинской (где проживает бабушка с внуком-инвалидом – ред. ИА «Высота 102») приобретена квартира в доме №20 по ул.70-летия Победы. В ближайшее время волгоградцев пригласят на осмотр нового жилья. Площадь трехкомнатной квартиры в новостройке составляет 72,2 квадратных метра, что почти на 6,5 квадратных метров больше их старого жилья, – пояснили в администрации города. 

Переселение жильцов дома №17 будет завершено до конца текущего года.

– Муниципалитетом уже заключены контракты на приобретение квартир в новостройках для жителей. Жилье будет передано волгоградцам по мере ввода домов в эксплуатацию, – заверили в мэрии.


В администрации также заявили, что в соответствии с федеральным законодательством, аварийный дом не подлежит сносу, пока полностью не завершены процедуры по его расселению. 

– Также эти дома не могут быть огорожены. Муниципалитет на постоянной основе проводит мониторинг технического состояния конструкций домов, признанных аварийными. В случае, если специалисты фиксируют отрицательную динамику состояния конструкций, то принимается решение о переносах срока расселения такого дома на более ранние, – уточнили в мэрии.

Что касается судьбы жильцов дома №29, то их переселение запланировано в рамках  следующего этапа – 2023-2024 годов. 

– В ближайшее время собственникам предстоит определиться с форматом переселения – будет это новое жилье взамен аварийного либо получение денежной выплаты. После этого муниципалитет проведет закупку нужного количества квартир, а также оценку жилых помещений для тех, кто предпочтет получить денежную компенсацию, – прокомментировали в администрации.

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