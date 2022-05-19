Экономика

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА со стабильным прогнозом

Экономика 19.05.2022 14:20
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19.05.2022 14:20


По оценке агентства, подтверждение рейтинга обусловлено умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной оценкой по капиталу при приемлемом уровне рентабельности, адекватными оценками качества активов и запаса ликвидности, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны собственника и федеральных органов власти, а также статус системно значимого банка.
В своем заключении «Эксперт РА» отмечает, что умеренно высокая оценка рыночных позиций банка «Открытие» обусловлена широкой географией, масштабами и активными темпами роста его бизнеса. Дополнительное позитивное влияние на диверсификацию бизнеса оказывает присоединение РГС Банка к банку «Открытие» в мае 2022 года.
Комфортная позиция по капиталу при приемлемой операционной эффективности, по мнению рейтингового агентства, определяется тем, что на фоне продолжающегося роста кредитного портфеля банк поддерживает комфортный запас капитала и адекватный уровень рентабельности.
Агентство оценивает качество активов банка как адекватное, учитывая продолжающееся снижение доли проблемных активов, высокое покрытие кредитного портфеля обеспечением и удовлетворительную отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов (stage 3 и POCI) бизнесу снизилась до 5,7% на 31 декабря 2021 года (8,8% на 31 декабря 2020 года), доля проблемных кредитов в розничном портфеле — до 3,4% на 31 декабря 2021 года (5,2% на конец 2020 года).
Ликвидная позиция банка оценивается агентством как адекватная и определяется комфортным запасом балансовой ликвидности, а также широким спектром доступных источников дополнительной ликвидности. 
Стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

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