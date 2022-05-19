В Волгограде водитель иномарки погиб в ДТП с деревом

Происшествия 19.05.2022 10:21
19.05.2022 10:21
Водитель автомобиля Honda погиб в результате столкновения с деревом в Советском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив участка № 557 СНТ «Дружба».
По предварительной информации, 60-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево, машина перевернулась. От полученных ранений мужчина скончался на месте ДТП. 8-летнего мальчика, который находился в машине, доставили в больницу с травмами.
Напомним, днем ранее от наезда на дерево погиб 38-летний житель Волгоградской области. Это ДТП произошло в Октябрьском районе в селе Жутово 2-е.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Котово Волгоградской области устраняют аварию на магистральном водоводе19.05.2022 13:46
Происшествия 19.05.2022 13:46
Двое студентов испортили себе жизнь наркозакладками в Волгограде19.05.2022 13:07
Происшествия 19.05.2022 13:07
Водитель «Нивы» устроил массовое ДТП с двумя маршрутками в Волгограде19.05.2022 11:52
Происшествия 19.05.2022 11:52
Житель Волжского поджег дверь ТЦ и бросил камень в лицо женщины18.05.2022 19:29
Происшествия 18.05.2022 19:29
Сразу несколько пожаров тушат в Волго-Ахтубинской пойме18.05.2022 16:18
Происшествия 18.05.2022 16:18
В Волжском у входа в ТРК «ВолгаМолл» умер мужчина18.05.2022 14:23
Происшествия 18.05.2022 14:23
В Волгоградской области водитель умер, наехав на дерево18.05.2022 10:18
Происшествия 18.05.2022 10:18
На Ангарском в Волгограде встали трамваи18.05.2022 08:23
Происшествия 18.05.2022 08:23
В Волжском сбитая на дороге школьница попала в реанимацию17.05.2022 17:31
Происшествия 17.05.2022 17:31
Пенсионерка в знак протеста закрасила «шахматную доску» в центре Волгограда: видео17.05.2022 14:42
Происшествия 17.05.2022 14:42
На видео попал таран грузовика у «Лукойла» в Волгограде17.05.2022 13:03
Происшествия 17.05.2022 13:03
Волжанка отдала почти 1 миллион рублей лже-жениху из Италии17.05.2022 13:01
Происшествия 17.05.2022 13:01
Город в сиренах: Волгоград подвергся массовой атаке лжеминеров17.05.2022 12:36
Происшествия 17.05.2022 12:36
В центре Волгограда эвакуировали автовокзал и отменили рейсы17.05.2022 12:09
Происшествия 17.05.2022 12:09
Жители Котово Волгоградской области покинули дома из-за страшного гула17.05.2022 11:06
Происшествия 17.05.2022 11:06
Реклама