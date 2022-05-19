Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных кредитов с господдержкой на новостройки

Экономика 19.05.2022 09:39
19.05.2022 09:39
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных программ с господдержкой на покупку жилья в новостройке. Рейтинг представил портал Банки.ру, эксперты которого выбрали наиболее выгодные предложения с точки зрения итоговой переплаты по кредиту по состоянию на 16.05.2022 года.
В рейтинг вошли программы ипотеки со следующими параметрами: стоимость жилья – 5,46 млн рублей, первоначальный взнос – 15%, сумма кредита – 4,64 млн рублей, срок кредитования – 30 лет. Есть возможность подтверждения дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из ПФР, а также подача заявки онлайн и оформление электронной регистрации (если банк предоставляет такую возможность). Ставка по кредиту – с учетом приобретения комплексного ипотечного страхования (личного и имущественного).
8 место в рейтинге заняла программа Банка Уралсиб «Ипотека с господдержкой» со ставкой 8,69% годовых. Максимальный размер кредита: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 12 млн рублей, в других регионах присутствия банка – до 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Кредит может получить заемщик – гражданин РФ с регистрацией на территории страны, в возрасте от 21 года до 70 лет на дату окончания срока кредита, со стажем не менее 3 месяцев на последнем месте работы.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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