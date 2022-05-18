АО «КАУСТИК» — участник Международного форума «Полимерный бизнес России»





Волгоградский «КАУСТИК» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») — один из крупнейших производителей химических продуктов для полимерной отрасли в РФ, производит суспензионный поливинилхлорид (ПВХ) с 1972 года.

Этот полимер широко применяется в строительстве, медицине, производстве товаров народного потребления. Помимо ПВХ, важным продуктом для полимерной отрасли являются хлорпарафины. АО «КАУСТИК» выпускает самый широкий в РФ ассортимент жидких и твердых хлорпарафинов, и является одним из основных производителей в стране. Хлорпарафины применяются в качестве вторичного пластификатора в полимерных композициях (кабельные, обувные и другие пластикаты, пленки, линолеум и т.п.).

Еще один химический продукт, который используется в полимерной индустрии — синтетический гидроксид магния (ГОМ), который производится из бишофита.

— Гидроксид магния — высокочистый продукт, который применяется как эффективный антипирен, наполнитель и дымоподавляющая добавка при производстве практически всех видов пластикатов и полимеров, а также при производстве добавок к смазочным маслам, в фармацевтике, пищевой промышленности и во многих других. Ценность этого продукта для полимерной промышленности в том, что широкий ассортимент марок ГОМ может использоваться в качестве замены традиционных наполнителей в полиэтиленовых и полипропиленовых композициях, которые перерабатываются при высоких температурах, в различных полимерных матрицах. Из года в год мы наращиваем производство гидроксида магния, расширяем ассортимент марок. Наш Центр технической и технологической поддержки клиентов разрабатывает новые марки продукции с учетом индивидуальных требований потребителей, — рассказал участник Форума, директор по качеству АО «КАУСТИК» Игорь Галкин.

Второй Международный Форум «Полимерный бизнес России. Экономика. Технологии. Перспективы» состоится в конце мая. Основными темами в этот раз станут вопросы импортозамещения, государственно-частного партнерства, меры господдержки отрасли, решение проблем логистики и импорта полимерного сырья и оборудования в новых экономических условиях.

Один из организаторов Форума — Российский союз химиков. Мероприятие пройдет при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Гостями Форума станут представители бизнеса химической и полимерной отраслей, производители и поставщики оборудования, сырья, добавок и комплектующих для переработки пластмасс.











