В Волгоградской области в апреле ускорился рост цен











Между тем, по сравнению с периодом с начала года по март, индекс изменения потребительских цен оказался выше в апреле. Так, в марте этот показатель составлял 109,85%. При этом на продукты питания он достигал 111,31%, на непродовольственные товары - 112,4%, а на услуги - 102,98%.



Индекс изменения потребительских цен в Волгоградской области составил с начала года по апрель 111,62%. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградстате. Самый высокий индекс изменения цен отмечен на продукты питания - 114,63%. На непродовольственные товары он оказался несколько меньше - 113,33%. А стоимость услуг, заявили в Волгоградстате, и вовсе выросла всего на 3,23%.