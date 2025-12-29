Участникам Сталинградской битвы выплатят по 100 тысяч рублей





Денежные выплаты к 83-й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом утвердили в Волгоградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Согласно документу, ко 2 февраля 2026 года по 100 тысяч рублей получат постоянно проживающие на территории региона участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве, а также лица, работавшие в тылу со 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года в тылу не менее шести месяцев и награжденные медалью «За оборону Сталинграда».



30 тысяч рублей выплатят супругам умерших участников Сталинградской битвы, а также жителям, имеющим статус «Житель осажденного Сталинграда».

