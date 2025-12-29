В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциацию





29 декабря в Волгограде прошла торжественная церемония вручения удостоверений регионального крыла Ассоциации ветеранов СВО. На этот раз в общественное объединение вступили 43 участника боевых действий.

В мероприятии приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», руководство центра боевой подготовки «Бессмертный Сталинград», а также представители депутатского корпуса.

- Помимо удостоверений, четырёх человек наградили медалями за участие в специальной военной операции, а наиболее активные в сообществе получили благодарственные письма, - рассказали журналистам организаторы.

Отметим, на текущий момент в регионе крыло ассоциации ветеранов уже входят 200 бойцов. Общественное объединение оказывает бывшим военнослужащим юридическую и социальную поддержку.

Фото центр «Воин»