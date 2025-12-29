Общество

Неужели без дождя? Метеоролог рассказала о погоде в Волгограде на Новый год

Общество 29.12.2025 20:02
Накануне Нового года зима, едва не потерявшая своего статуса после затяжной оттепели, наконец заявила о себе во всеуслышание. Волгоградские синоптики предупреждают, что минусовые температуры сохранятся в регионе вплоть до первых чисел января. Вопреки негласной традиции бой курантов горожане будут слушать и без шума мелкого моросящего дождя.

Похолодания в этом году, кажется, ждали даже те, кто хронически не любит зиму. Уж слишком непривычно и даже вызывающе выглядели дозревающие ягоды малины и ежевики и первоцветы, распустившиеся в Волгограде накануне декабрьского урагана.

- Неустойчивая погода в эти дни наблюдается на всей европейской территории России, - комментирует начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – Из-за арктического вторжения воздуха в тыловой части циклона в середине недели в Волгоградской области ощутимо похолодало – в четверг минимальная температура воздуха составила -20 градусов.

К концу предпоследней рабочей недели в году зима отпустит город из своих ледяных объятий, но все-таки сохранит минусовые температуры как днем, так и ночью.

- После выхода очередного циклона мы ощутим потепление. В субботу, 27-го декабря, дневные температуры в регионе составят от 2 до 5 градусов мороза, а ночью столбики термометров опустятся до 7-12 градусов со знаком «минус», - отмечает метеоролог. – Такая погода сохранится вплоть до 30-го декабря.

Приучив волгоградцев к серости и отнюдь не праздничной слякоти накануне Нового года, в этом году погода преподнесет необычный сюрприз. Синоптики ожидают, что 31-е декабря в городе и области выдастся не только морозным, но и снежным днём.

- Днем температура воздуха опустится до 3-8 градусов мороза. А вот перед самим Новым годом в регионе похолодает до -10, - комментирует специалист. – Последний день в году с большой долей вероятности принесет нам и небольшой снег.

Волгоградцы, уже привыкшие к резким температурным «качелям», наверняка ожидают в прогнозе какого-то «но». И оно действительно есть. После холодных проводов декабря в город вновь придут оттепели.

- Первого и второго января в Волгоградской области еще сохранится легкий морозец. А дальше, по предварительным прогнозам, нас ожидает неустойчивая погода с оттепелями и снегом вперемешку с дождем, - заключает Наталья Алатырцева.

Зимняя сказка накануне Нового года в Волгограде не случается уже не первый год. Вместо прогулок по хрустящему, еще не притоптанному снежку, горожане традиционно несут елки по слякоти.

- В классических справочниках по климату нашего региона, подготовленных на материалах наблюдений ХХ века, указывается, что «первая половина зимы неустойчивая, с частыми оттепелями». От того-то дождь в новогоднюю ночь для нас – практически традиционное явление, что знает любой старожил Волгограда, - рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградский географ Денис Солодовников. - Но дело в том, что раньше январские дожди приходили на смену морозным периодам, которые могли случиться и в ноябре, а уж в декабре – приходили обязательно. Январь же у нас – статистически самый холодный месяц года. А в прошлую зиму и декабрь, и январь выдались практически безморозными, лишь с легкими ночными заморозками. То же самое наблюдалось и зимой 2019-2020. Фактически большую часть зимы стояла погода, характерная для поздней осени. Такова новая климатическая реальность. Возможно, через несколько лет мы, привыкнув к зеленым газонам на Новый год, будем воспринимать как аномалию именно декабрьские морозы.

