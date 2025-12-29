Общество

«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонить

Общество 29.12.2025 13:12
0
29.12.2025 13:12


В Волгограде сотрудники компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжат работу на протяжении январских каникул. Аварийные бригады будут нести дежурство круглосуточно.      

– На новогодние праздники заранее подготовлен достаточный запас необходимых материалов, проведена проверка работоспособности спецтехники для оперативного устранения повреждений на сетях. Также без выходных и перерывов будут работать операторы Единого диспетчерского центра, где можно получить консультацию или подать заявку на устранение аварийной ситуации, – сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. 

Напомним, что номер единой диспетчерской службы – 8 (8442) 333 - 134.

В ежедневном режиме в течение всех новогодних праздников будет работать и дополнительный сервис по приему обращений граждан – «Электронная приемная директора ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Направить сообщение сюда можно несколькими способами:

  • воспользоваться сервисом в разделе «Контакты» – ООО «Концессии теплоснабжения»;
  • в социальной сети Telegram с помощью чат-бота (переход по QR-коду и по ссылке).

Достаточно выбрать одну из категорий, соответствующую теме сообщения, и заполнить необходимые поля. Данный сервис доступен со стационарного компьютера и мобильного телефона.

Важно: в дни новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Центре обслуживания клиентов на ул. Пархоменко, 47а прием вестись не будет. В штатном режиме Центр начнет работать с 12 января.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.12.2025 15:16
Общество 29.12.2025 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2025 14:28
Общество 29.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 14:05
Общество 29.12.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 13:48
Общество 29.12.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 13:12
Общество 29.12.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:49
Общество 29.12.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:18
Общество 29.12.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:03
Общество 29.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:44
Общество 29.12.2025 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:35
Общество 29.12.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:00
Общество 29.12.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:53
Общество 29.12.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:42
Общество 29.12.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:37
Общество 29.12.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:28
Общество 29.12.2025 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:16
Растопили лед: в Волжском прошел фестиваль русских забав, елок и новогодних нарядовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградец забил до смерти пассажира автобуса в Советском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Членов финансовой ОПГ жестко скрутили волгоградские силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам досрочно выплачивают проиндексированные на 7,6% пенсииСмотреть фотографии
14:05
Короткая предновогодняя неделя началась у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом 330 жителей поселка 9-й день выживают без воды и отопленияСмотреть фотографии
13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
11:21
Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчикахСмотреть фотографии
10:00
Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде утвердили праздничный график работы миграционной службыСмотреть фотографии
09:37
Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
Часть Урюпинска отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
09:15
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 годаСмотреть фотографии
08:42
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублейСмотреть фотографии
08:30
Башню-наследие советских архитекторов пытаются продать за 23 млн в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:58
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 89 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
В аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
06:55
Власти Волгограда закупают подушки для обустройства ПВРСмотреть фотографии
06:30
Нарушается работа миокарда: врач рассказал волгоградцам о последствиях перееданияСмотреть фотографии
 