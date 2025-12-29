



В Волгограде сотрудники компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжат работу на протяжении январских каникул. Аварийные бригады будут нести дежурство круглосуточно.

– На новогодние праздники заранее подготовлен достаточный запас необходимых материалов, проведена проверка работоспособности спецтехники для оперативного устранения повреждений на сетях. Также без выходных и перерывов будут работать операторы Единого диспетчерского центра, где можно получить консультацию или подать заявку на устранение аварийной ситуации, – сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Напомним, что номер единой диспетчерской службы – 8 (8442) 333 - 134.

В ежедневном режиме в течение всех новогодних праздников будет работать и дополнительный сервис по приему обращений граждан – «Электронная приемная директора ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Направить сообщение сюда можно несколькими способами:

воспользоваться сервисом в разделе «Контакты» – ООО «Концессии теплоснабжения»;

в социальной сети Telegram с помощью чат-бота (переход по QR-коду и по ссылке).

Достаточно выбрать одну из категорий, соответствующую теме сообщения, и заполнить необходимые поля. Данный сервис доступен со стационарного компьютера и мобильного телефона.

Важно: в дни новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Центре обслуживания клиентов на ул. Пархоменко, 47а прием вестись не будет. В штатном режиме Центр начнет работать с 12 января.