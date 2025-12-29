Партию левых сигарет на 10 тысяч рублей уничтожат в Волгограде





В Волгограде выявлен факт продажи сигарет без регистрации в системе «Честный знак». По информации регионального управления Роспотребнадзора, в магазине, принадлежащему юрлицу, в реализации находилась табачная продукция, ранее уже выведенная из оборота. То есть имели место так называемые «повторные продажи» сигарет. Также в торговой точке отсутствовал перечень с указанием наименования и цен продаваемой табачной и никотинсодержащей продукции.

Кроме того, в ГИС МТ «Честный знак» по адресу магазина зафиксирован значительный рост объёмов нереализованной продукции. При этом фактически указанное количество сигаретных пачек в ходе проверки предъявлено не было. Это свидетельствует о непередаче юридическим лицом в систему «Честный знак» сведений о выбытии маркированных товаров из оборота, подчеркнули в ведомстве.



Партия табачной продукции общей стоимостью более 10 тысяч рублей была арестована. В отношении предпринимателя возбуждены административные дела. По решению суда вся арестованная продукция будет уничтожена. Постановления вступили в законную силу.

Фото из архива V102.RU

