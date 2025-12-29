



Генеральной репетицией встречи Нового года можно назвать фестиваль «Мороз100: Жар во льду», который прошел в минувшую субботу в парке «Волжский» на известной площадке «Ультра100». Погода благоволила любителям активного отдыха – небольшой мороз и отсутствие ветра позволили многим волжанам прийти на праздник вместе с маленькими детьми. А конкурсы, активности, море подарков и призов, выступления творческих коллективов, вкусный шашлык и горячий чай не только подняли настроение участникам, но и стали хорошим прологом к главному и любимому многими празднику, который наступит уже через несколько дней.





Начался фестиваль с бодрящего в буквальном смысле костюмированного забега. Деды Морозы с голыми торсами, увешанные светящимися гирляндами, Снегурочки в мини-юбках и даже очаровательный черт с рогами успешно преодолели дистанцию, закончив ее совместным фото с ростовыми куклами-медведями.

Нашлось чем заняться и зрителям. Дети и взрослые с одинаковым азартом соревновались в метании ножей и топориков, плясали под зажигательные песни цыганского ансамбля и аплодисментами встречали участников конкурса новогодних нарядов. Сварщик в маске, дети в костюмах мишек, зрелые дамы в посадских платках – каждый получил свою заслуженную порцию восторга, а самые креативные – еще и приятные призы.

А вот в конкурсе рубщиков дров соревновались не только брутальные мужчины, вспомнившие свое детство у дедушки в деревне. Смелые волжанки тоже рискнули и показали класс, разбив, хоть и не с первого раза, на четвертинки толстенные поленья. А победителем конкурса среди мужчин стал волжанин, который показал рекордное время – чуть более семи секунд ему понадобилось, чтобы расправиться с поленом. Самые сильные и быстрые получили оригинальные призы – топоры из настоящего шоколада. А дрова, которые нарубили участники конкурса, тут же пошли в дело – в костры, у которых грелись подзамерзшие гости.





Не менее увлекательными оказались и другие русские забавы – метание валенок и «петушиные бои». Правда, в роли «птичек» выступили участники, прыгающие на одной ноге и пытающиеся вытолкать соперника за границы очерченного круга.

Площадка фестиваля стала и демонстрацией самых необычных елочных игрушек, выполненных из самых неожиданных материалов. Например, из сеток или фотопленки. Центральной елкой стало дерево, украшенное игрушками, сделанными из вторсырья и природных материалов. Творческий конкурс на изготовление игрушки из вторсырья или природных материалов «ДоброЕлка» организовал региональный оператор «ЭкоЦентр», который выступил и партнёром фестиваля. Цель конкурса – вдохнуть новую жизнь в предметы, чаще всего оказывающиеся на контейнерных площадках или лежащие в буквальном смысле слова у нас под ногами. Кормушки для птиц из «баклашек», мишки из пробок от пластиковых бутылок и куклы из этих самых бутылок – каждый участник креативно воплотил в жизнь идею конкурса.





Спецприз получила семья Лепилкиных, которые сделали изумительную белую лошадку исключительно из обычных полиэтиленовых фасовочных пакетов. А победителем конкурса стала семья Гладилиных. Супруги и их двое детей почти две недели все вместе из веток сооружали избушку Бабы Яги. Папе досталась самая тяжелая часть – сделать такие ножки для избушки, чтобы она на ней твердо стояла. И все получилось!

В пресс-службе ООО «ЭкоЦентра», отметили, что выбрать победителей было непросто.

– Все представленные эко-игрушки – невероятно яркие, необычные, и самое главное, сделанные с душой. Мы очень рады, что на наш призыв откликнулось столько людей, что игрушкам еле хватило места на елке. Всегда рады поддержать такие праздники, как фестиваль «Мороз100: Жар во льду». И хотелось бы пожелать всем жителям Волгоградской области быть такими же активными, креативными, какими мы видели участников этого праздника. Ну и, конечно, всем счастья и добра! – рассказали в пресс-службе.

Всем победителям регоператор подготовил ценные подарки – умную колонку, эковесы, термосы и рюкзаки, наполненные фруктами.

Надо сказать, что на фестивале никто не остался голодным. Безалкогольный ароматный глинтвейн, горячий чай, ароматный шашлык, плов и борщ по достоинству оценил и участники праздника. Ведь на свежем бодрящем воздухе аппетит разыгрывается, как никогда.

Супруги Полина и Сергей с пятилетним сыном Марком не пожалели, что решили провести выходной в любимом ими парке.

– Хотели заглянуть сюда буквально на полчаса, но так затянули конкурсы, в которых мы все поучаствовали, что и не заметили, как время пролетело, – признался глава семьи Сергей. – Летом мы здесь часто бываем, но даже не предполагали, что и зимой здесь можно здорово провести время. Если таких фестивалей будет больше, то мы все за!



