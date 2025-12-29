В Волгоград прибыли представители студии военных художников имени М.Б. Грекова для участия в работе по установке памятника участникам спецоперации у подножия Мамаева кургана. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они посетили место, где будет воздвигнут мемориал. Определены и сроки работ, которые 29 декабря озвучил глава региона.





- Мы в полном объеме готовы обеспечить создание такого мемориального комплекса. В ближайшее время перейдем к проектированию. Все организационные работы предлагаю завершить до 1 марта. Полностью все работы должны быть завершены в 2026 году, - сообщил Андрей Бочаров.

В настоящее время на месте будущего мемориала стоит закладной камень, который установили в апреле 2024 года. В настоящее время известно, что планируется строительство двух объектов – непосредственно памятника и музея, посвященного подвигу защитников Отечества — участников спецоперации.





Здесь также будет продолжена работа по формированию территории, посвящённой городам воинской и трудовой славы.





В администрации напомнили, что одним из самых известных военных художников студии имени М.Б. Грекова был Евгений Вучетич — автор памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Фото администрации Волгоградской области





