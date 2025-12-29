Общество

Памятник и музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде воздвигнут в 2026 году

Общество 29.12.2025 16:43
0
29.12.2025 16:43


В Волгоград прибыли представители студии военных художников имени М.Б. Грекова для участия в работе по установке памятника участникам спецоперации у подножия Мамаева кургана. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они посетили место, где будет воздвигнут мемориал. Определены и сроки работ, которые 29 декабря озвучил глава региона.


- Мы в полном объеме готовы обеспечить создание такого мемориального комплекса. В ближайшее время перейдем к проектированию. Все организационные работы предлагаю завершить до 1 марта. Полностью все работы должны быть завершены в 2026 году, - сообщил Андрей Бочаров.

В настоящее время на месте будущего мемориала стоит закладной камень, который установили в апреле 2024 года. В настоящее время известно, что планируется строительство двух объектов – непосредственно памятника и музея, посвященного подвигу защитников Отечества — участников спецоперации.


Здесь также будет продолжена работа по формированию территории, посвящённой городам воинской и трудовой славы. 


В администрации напомнили, что одним из самых известных военных художников студии имени М.Б. Грекова был Евгений Вучетич — автор памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Фото администрации Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.12.2025 18:30
Общество 29.12.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 17:15
Общество 29.12.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 16:43
Общество 29.12.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 15:16
Общество 29.12.2025 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2025 14:28
Общество 29.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 14:05
Общество 29.12.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 13:48
Общество 29.12.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 13:12
Общество 29.12.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:49
Общество 29.12.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:18
Общество 29.12.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:03
Общество 29.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:44
Общество 29.12.2025 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:35
Общество 29.12.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:00
Общество 29.12.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:53
Общество 29.12.2025 09:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:30
Войска беспилотных систем: кто из волгоградцев может вступить, какие выплатыСмотреть фотографии
17:47
Новые ЖК, «фишки» и планы: «Синара-Девелопмент» построила в 2025 году в Волгограде свыше 50 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
17:46
Экс-судья Турсунганым Утюшева скончалась в Палласовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Пострадавшие от БПЛА волгоградцы начали получать выплаты: объясняем, за что и сколькоСмотреть фотографии
16:43
Памятник и музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде воздвигнут в 2026 годуСмотреть фотографии
15:16
Растопили лед: в Волжском прошел фестиваль русских забав, елок и новогодних нарядовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградец забил до смерти пассажира автобуса в Советском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Членов финансовой ОПГ жестко скрутили волгоградские силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам досрочно выплачивают проиндексированные на 7,6% пенсииСмотреть фотографии
14:05
Короткая предновогодняя неделя началась у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом 330 жителей поселка 9-й день выживают без воды и отопленияСмотреть фотографии
13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
11:21
Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчикахСмотреть фотографии
10:00
Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде утвердили праздничный график работы миграционной службыСмотреть фотографии
09:37
Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
Часть Урюпинска отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
09:15
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 годаСмотреть фотографии
08:42
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублейСмотреть фотографии
 