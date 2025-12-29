Компенсацию морального вреда отсудила жительница Волгограда у АО «Федеральная пассажирская компания» за то, что ей пришлось ехать с двумя детьми из Адлера в вагоне без туалетов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, перевозчик должен выплатить волгоградке свыше 14 тысяч рублей, из них 9 тысяч – это компенсация за ненадлежащее качество услуг железнодорожной перевозки, а остальная сумма – это штраф и соразмерное уменьшение стоимости билета за отсутствие туалетов.

Установлено, что женщина купила 6 августа 2025 года железнодорожные билеты на проезд по маршруту Адлер – Волгоград для себя и двоих детей за 6 796 рублей. Во время посадки 16 августа выяснилось, что туалеты в вагоне не работают. Пассажирам обещали оперативно устранить неисправность, но в итоге уборные оставались закрытыми до Волгограда. Волгоградке с детьми приходилось пользоваться туалетами в соседних вагонах, где были постоянные очереди.

- Особенно тяжело переносил ситуацию младший ребёнок женщины, испытывавший сильный дискомфорт. Недостаточная доступность санитарно-гигиенического оборудования затрудняла соблюдение личной гигиены всеми членами семьи, усиливая общее недовольство путешествием, - рассказали в суде.

Женщина направила перевозчику досудебную претензию, но ее требования о возврате денег за билеты и возмещении компенсации морального вреда остались без удовлетворения. Тогда волгоградка обратилась к мировому судье с исковым заявлением о защите прав потребителей.

В судебном решении указывается, что АО «ФПК» является дочерним обществом ОАО «РЖД», которое отвечает за основную часть пассажирских перевозок в дальнем железнодорожном сообщении по России.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.





