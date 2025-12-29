Короткая предновогодняя неделя началась у волгоградцев

У жителей Волгоградской области сегодня, 29 декабря, как и у всех россиян, началась короткая предпраздничная неделя. Напомним, на работу на предстоящей неделе россияне будут ходить всего два дня - в понедельник и вторник. 30 декабря станет последним рабочим днем. Но вот сокращенным он не будет, так как не является предпраздничным.