Общество

Короткая предновогодняя неделя началась у волгоградцев

Общество 29.12.2025 14:05
0
29.12.2025 14:05


У жителей Волгоградской области сегодня, 29 декабря, как и у всех россиян, началась короткая предпраздничная неделя. Напомним, на работу на предстоящей неделе россияне будут ходить всего два дня - в понедельник и вторник. 30 декабря станет последним рабочим днем. Но вот сокращенным он не будет, так как не является предпраздничным. 

Отдыхать россияне будут, как ранее сообщалось, с 31 декабря до 11 января включительно. Эти дни станут самыми длительными новогодними праздниками за последние 12 лет. На работу все выйдут только 12 января. 

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
