Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в Волгограде





Волгоградские синоптики опубликовали прогноз на новогоднюю ночь в Волгограде и области. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты ЦГМС прогнозируют легкий мороз и небольшой снег с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026-го.

В Волгограде осадки в виде снега, но, правда, без обильного снегопада, ожидаются на протяжении двух предстоящих дней: 30 и 31 декабря.

– Сегодня днем в Волгограде температура воздуха ожидается на уровне от -1 до -3 градусов, – сообщают синоптики. – 31 декабря – от -2 до -4 градусов.

В ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров, по прогнозу синоптиков, опустятся в Волгоград до -7 градусов. В первый день нового года ожидается до -6 градусов.

Новогодняя ночь в районах Волгоградской области также ожидается с легким морозцем, а местами выпадет снег:

– В отдельных районах небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха ночью до -11 градусов, – сообщают волгоградские синоптики.