Расследования

Умерла изуродованная канцелярским ножом в сауне ростовчанка

Расследования 29.12.2025 18:50
0
29.12.2025 18:50


В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в сауне. Как сообщает Привет-Ростов, посетительница заведения была зверски изрезана канцелярским ножом – преступник бил ее в голову и шею.

Сообщается, что ростовчанка стала жертвой своего знакомого, с которым пришла в сауну 26 декабря. По версии следствия, находясь в состоянии опьянения, в ходе конфликта 48-летний мужчина нанес ей множественные удары канцелярским ножом. Шансов выжить у несчастной не было. 

– В ходе осмотра места происшествия следователем изъято орудие убийства, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего, – передает ростовское издание со ссылкой на следователей. – В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. 

Подозреваемый в убийстве помещен под арест. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.12.2025 18:50
Расследования 29.12.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2025 17:46
Расследования 29.12.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2025 15:13
Расследования 29.12.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2025 20:24
Расследования 28.12.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2025 15:21
Расследования 28.12.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 20:28
Расследования 27.12.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 16:14
Расследования 27.12.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 08:31
Расследования 27.12.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 07:15
Расследования 27.12.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2025 19:36
Расследования 26.12.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2025 16:31
Расследования 26.12.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 20:28
Расследования 25.12.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 17:12
Расследования 25.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 11:45
Расследования 25.12.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 19:25
Расследования 24.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:51
Трамп намерен пересмотреть подходы к работе с Зеленским после атаки на резиденцию ПутинаСмотреть фотографии
20:28
Участникам Сталинградской битвы выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:02
Неужели без дождя? Метеоролог рассказала о погоде в Волгограде на Новый годСмотреть фотографии
19:48
Партию левых сигарет на 10 тысяч рублей уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Под Волгоградом 7-летнему ученику сломали ногу в школеСмотреть фотографии
19:19
Лавров: Киев атаковал резиденцию Путина в Новгородской областиСмотреть фотографии
19:02
Кредитный портфель волгоградских компаний вырос до 336 млрдСмотреть фотографии
18:50
Умерла изуродованная канцелярским ножом в сауне ростовчанкаСмотреть фотографии
18:30
Войска беспилотных систем: кто из волгоградцев может служить, какие выплатыСмотреть фотографии
17:47
Новые ЖК, «фишки» и планы: «Синара-Девелопмент» построила в 2025 году в Волгограде свыше 50 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
17:46
Экс-судья Турсунганым Утюшева скончалась в Палласовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Пострадавшие от БПЛА волгоградцы начали получать выплаты: объясняем, за что и сколькоСмотреть фотографии
16:43
Памятник и музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде воздвигнут в 2026 годуСмотреть фотографии
15:16
Растопили лед: в Волжском прошел фестиваль русских забав, елок и новогодних нарядовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградец забил до смерти пассажира автобуса в Советском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Членов финансовой ОПГ жестко скрутили волгоградские силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам досрочно выплачивают проиндексированные на 7,6% пенсииСмотреть фотографии
14:05
Короткая предновогодняя неделя началась у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом 330 жителей поселка 9-й день выживают без воды и отопленияСмотреть фотографии
13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
11:21
Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
 