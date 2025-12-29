Умерла изуродованная канцелярским ножом в сауне ростовчанка





В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в сауне. Как сообщает Привет-Ростов, посетительница заведения была зверски изрезана канцелярским ножом – преступник бил ее в голову и шею.

Сообщается, что ростовчанка стала жертвой своего знакомого, с которым пришла в сауну 26 декабря. По версии следствия, находясь в состоянии опьянения, в ходе конфликта 48-летний мужчина нанес ей множественные удары канцелярским ножом. Шансов выжить у несчастной не было.

– В ходе осмотра места происшествия следователем изъято орудие убийства, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего, – передает ростовское издание со ссылкой на следователей. – В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.

Подозреваемый в убийстве помещен под арест.