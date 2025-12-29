Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в Волгограде

К утреннему часу пик на дороги Волгограда было нанесено более 700 тонн реагентов. Работа по обработке улиц началась еще ночью с начала снегопада.

Как сообщили в мэрии, к утру 29 декабря беспрепятственный проезд автотранспорта был обеспечен по всем основным магистралям. Дороги обрабатывались песко-соляной смесью.

В Волгограде для расчистки улиц и обработки их противогололедными реагентами использовались более 100 единиц спецтехники. При ухудшении погодных условий количество техники, задействованной в уборке улиц, будет увеличено.





