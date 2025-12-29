Транспорт

Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в Волгограде

Транспорт 29.12.2025 11:21
0
29.12.2025 11:21


К утреннему часу пик на дороги Волгограда было нанесено более 700 тонн реагентов. Работа по обработке улиц началась еще ночью с начала снегопада.

Как сообщили в мэрии, к утру 29 декабря беспрепятственный проезд автотранспорта был обеспечен по всем основным магистралям. Дороги обрабатывались песко-соляной смесью.

В Волгограде для расчистки улиц и обработки их противогололедными реагентами использовались более 100 единиц спецтехники. При ухудшении погодных условий количество техники, задействованной в уборке улиц, будет увеличено.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
29.12.2025 12:21
Транспорт 29.12.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.12.2025 11:40
Транспорт 29.12.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.12.2025 11:21
Транспорт 29.12.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.12.2025 12:13
Транспорт 26.12.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.12.2025 12:09
Транспорт 24.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.12.2025 17:40
Транспорт 23.12.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.12.2025 15:33
Транспорт 22.12.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.12.2025 12:07
Транспорт 22.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.12.2025 09:16
Транспорт 22.12.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.12.2025 18:09
Транспорт 15.12.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.12.2025 15:50
Транспорт 15.12.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.12.2025 11:21
Транспорт 13.12.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.12.2025 17:04
Транспорт 12.12.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.12.2025 09:29
Транспорт 11.12.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.12.2025 16:10
Транспорт 10.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
11:21
Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчикахСмотреть фотографии
10:00
Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде утвердили праздничный график работы миграционной службыСмотреть фотографии
09:37
Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
Часть Урюпинска отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
09:15
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 годаСмотреть фотографии
08:42
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублейСмотреть фотографии
08:30
Башню-наследие советских архитекторов пытаются продать за 23 млн в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:58
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 89 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
В аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
06:55
Власти Волгограда закупают подушки для обустройства ПВРСмотреть фотографии
06:30
Нарушается работа миокарда: врач рассказал волгоградцам о последствиях перееданияСмотреть фотографии
21:41
Путин отменил ежегодные декларации для чиновниковСмотреть фотографии
21:06
Сколько будет стоить салат оливье для волгоградцев к Новому годуСмотреть фотографии
20:24
Их было двое: появились подробности ЧП в психбольнице под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:50
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Григорьевым и ТедеевымСмотреть фотографии
19:10
Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу летСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде простились с художником-постановщиком Алексеем МихальчевымСмотреть фотографии
 