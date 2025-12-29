



Новое оборудование для контроля за дорожным движением стало использоваться на дорогах региона. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, измерительный комплекс «Оракул инсайт» представляет собой фотофиксатор, который размещается на борту патрульного автомобиля и осуществляет контроль за транспортными средствами. Система «ловит» автомобили, превышающие установленную скорость, а также передвигающиеся с прекращенной регистрацией либо находящиеся в розыске.

Принцип работы устройства основан на сочетании видео- и фотофиксации. Встроенный радар измеряет скорость движения автомобиля. Вся полученная информация обрабатывается электроникой и сравнивается с базами данных Госавтоинспекции. Результаты выводятся на планшетный компьютер.





Система может функционировать полностью в автоматическом режиме и под управлением оператора. При ручном управлении сотрудник полиции может выявить нарушение, остановить транспортное средство и принять меры в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, добавили в главке.