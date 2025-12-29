Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работы

В Волгоградской области в рамках акции «В Новый год без долгов» продолжают работать мобильные офисы по приему граждан. В них, как сообщает УФНС России по региону, всем желающим при наличии документа, удостоверяющего личность, сообщают информацию о задолженности по налогам.

Сотрудники налоговых органов в рамках работы мобильных офисов также информируют налогоплательщиков о преимуществах интернет – сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, задолженности по налогам, получать налоговые уведомления, оплачивать налоги в режиме онлайн, заполнять декларации по форме 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов.

Проверить информацию о задолженности можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг или, обратившись в налоговый орган региона.

Также информацию о налоговой задолженности можно получать с помощью СМС – сообщений или на адрес электронной почты при условии получения согласия налогоплательщика на такое информирование по утвержденной форме (КНД 1160068).

Представить согласие удобнее всего в электронной форме через личный кабинет. Это можно сделать в разделе «Настройки профиля» - «Уведомления» - «Информирование о задолженности».

Работа мобильных офисов приема налогоплательщиков продолжится и в 2026 году. В январе мобильные офисы пройдут:

- 15 января с 10-00 до 15-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Котовского района Волгоградской области, расположенном по адресу: г.Котово, ул.Победы, 25;

- 19 января с 10-00 до 12-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Новоаннинского района Волгоградской области, расположенном по адресу: г.Новоаннинский, пер. Казачки Анны, 4;

- 19 января с 14-00 до 16-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Новониколаевского района Волгоградской области, расположенном по адресу: р.п.Новониколаевский, п.ГЭС, 3;

- 20 января с 10-00 до 12-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Дубовского района Волгоградской области, расположенном по адресу: г.Дубовка, ул. Московская, 5;

- 21 января с 09-00 до 12-00 в администрации Даниловского муниципального района Волгоградской области, расположенной по адресу: р.п.Даниловка, ул. Центральная, 7.

УФНС России по региону напоминает, что оплатить задолженность можно онлайн – в личном кабинете или мобильном приложении «Налоги ФЛ», с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете банков, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.





