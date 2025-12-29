Общество

Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работы

Общество 29.12.2025 10:44
0
29.12.2025 10:44

В Волгоградской области в рамках акции «В Новый год без долгов» продолжают работать мобильные офисы по приему граждан. В них, как сообщает УФНС России по региону, всем желающим при наличии документа, удостоверяющего личность, сообщают информацию о задолженности по налогам.

Сотрудники налоговых органов в рамках работы мобильных офисов также информируют налогоплательщиков о преимуществах интернет – сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, задолженности по налогам, получать налоговые уведомления, оплачивать налоги в режиме онлайн, заполнять декларации по форме 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов.

Проверить информацию о задолженности можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг или, обратившись в налоговый орган региона.

Также информацию о налоговой задолженности можно получать с помощью СМС – сообщений или на адрес электронной почты при условии получения согласия налогоплательщика на такое информирование по утвержденной форме (КНД 1160068).

Представить согласие удобнее всего в электронной форме через личный кабинет. Это можно сделать в разделе «Настройки профиля» - «Уведомления» - «Информирование о задолженности».

Работа мобильных офисов приема налогоплательщиков продолжится и в 2026 году. В январе мобильные офисы пройдут:

- 15 января с 10-00 до 15-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Котовского района Волгоградской области, расположенном по адресу: г.Котово, ул.Победы, 25;

- 19 января с 10-00 до 12-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Новоаннинского района Волгоградской области, расположенном по адресу: г.Новоаннинский, пер. Казачки Анны, 4;

- 19 января с 14-00 до 16-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Новониколаевского района Волгоградской области, расположенном по адресу: р.п.Новониколаевский, п.ГЭС, 3;

- 20 января с 10-00 до 12-00 в отделе по работе с заявителями ГКУ «МФЦ» Дубовского района Волгоградской области, расположенном по адресу: г.Дубовка, ул. Московская, 5;

- 21 января с 09-00 до 12-00 в администрации Даниловского муниципального района Волгоградской области, расположенной по адресу: р.п.Даниловка, ул. Центральная, 7.

УФНС России по региону напоминает, что оплатить задолженность можно онлайн – в личном кабинете или мобильном приложении «Налоги ФЛ», с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете банков, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.12.2025 13:48
Общество 29.12.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 13:12
Общество 29.12.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:49
Общество 29.12.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:18
Общество 29.12.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 12:03
Общество 29.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:44
Общество 29.12.2025 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:35
Общество 29.12.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 10:00
Общество 29.12.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:53
Общество 29.12.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:42
Общество 29.12.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:37
Общество 29.12.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:28
Общество 29.12.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 09:15
Общество 29.12.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 08:30
Общество 29.12.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2025 07:58
Общество 29.12.2025 07:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
11:21
Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчикахСмотреть фотографии
10:00
Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде утвердили праздничный график работы миграционной службыСмотреть фотографии
09:37
Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
Часть Урюпинска отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
09:15
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 годаСмотреть фотографии
08:42
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублейСмотреть фотографии
08:30
Башню-наследие советских архитекторов пытаются продать за 23 млн в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:58
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 89 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
В аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
06:55
Власти Волгограда закупают подушки для обустройства ПВРСмотреть фотографии
06:30
Нарушается работа миокарда: врач рассказал волгоградцам о последствиях перееданияСмотреть фотографии
21:41
Путин отменил ежегодные декларации для чиновниковСмотреть фотографии
21:06
Сколько будет стоить салат оливье для волгоградцев к Новому годуСмотреть фотографии
20:24
Их было двое: появились подробности ЧП в психбольнице под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:50
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Григорьевым и ТедеевымСмотреть фотографии
19:10
Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу летСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде простились с художником-постановщиком Алексеем МихальчевымСмотреть фотографии
 