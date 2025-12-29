И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровья

Обилие конфет, пирожных, сладкие газированные напитки, фастфуд, майонезные салаты – в ближайшее время у детей начнется настоящий «праздник живота». На январских каникулах многие родители позволяют им расслабиться и есть «запрещенку». Только вот после сбалансированного школьного рациона организм ребенка может испытать настоящий стресс от резкой смены меню. Главный вопрос: как сделать так, чтобы праздник остался праздником, а возвращение к учебе не омрачилось проблемами с пищеварением? Об этом подробно рассказала технолог-консультант «ВИВО Маркет» Екатерина Жильцова.

Опасные продукты

Как отмечает специалист, питание в образовательных учреждениях строго регламентировано нормами СанПиН, что гарантирует его сбалансированность, безопасность и щадящие способы приготовления. И резкий переход на жирную, острую, сладкую и непривычно обильную пищу – это серьезный стресс для незрелой пищеварительной системы ребенка.

– Это может привести к ухудшению самочувствия, – поясняет Екатерина. – Помимо тошноты, тяжести в живете, метеоризма, запора или диареи, из-за избыточной нагрузки на печень и поджелудочную железу дети могут чувствовать головную боль, вялость и даже плохо спать. Кроме того, такое поведение формирует нездоровые пищевые привычки, что в дальнейшем грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ.

По словам технолога, самые опасные блюда в новогодние праздники – это салаты с добавлением майонеза, мясные деликатесы промышленного копчения и сырокопченые колбасы, а также кондитерские изделия с масляным и сливочным кремом.

– Майонезные салаты можно заменить свежими и витаминными, вместо колбас лучше давать детям домашнюю запеченную грудинку или рулет из индейки, куриного филе или нежирной свинины, – советует Екатерина. – Если же мы говорим про выпечку, то полезнее будет готовить ее самостоятельно и использовать йогуртовый или заварной крем на молоке (с минимальным количеством сахара).

Конечно, совсем отказаться от вредной пищи получается не у всех, но и здесь можно найти способы сделать такие блюда более безопасными.

– К примеру, бургеры, приготовленные своими руками с котлетой из мяса птицы и овощами, ничем не хуже ресторанных, – уверена эксперт. – Тоже самое касается шаурмы со сметанным соусом, запеченным филе и овощами. А наггетсы будут такими же вкусными, если их сделать из куриного филе в панировке из сухарей и приготовить в духовке, а не пожарить во фритюре. Вместо газировки попробуйте домашний морс, компот, лимонад (вода + лимон/лайм/ягоды + мята). Вместо конфет и чипсов – фруктовые канапе, сухофрукты, орехи (если нет аллергии), домашние фруктовые чипсы или сырные палочки из духовки, домашний мармелад.

Главное – режим и баланс

А чтобы ребенку было легко влиться в школьные будни и организм быстро перестроился на питание в столовой, важно на каникулах придерживаться нескольких правил:

– Старайтесь соблюдать привычные интервалы между завтраком, обедом, полдником и ужином, – рекомендует Екатерина Жильцова. – Хотя бы один прием пищи в день (лучше в первой половине дня) должен быть полностью привычным: каша, суп, тушеные овощи с котлетой. Не забывайте про физическую активность на свежем воздухе и обязательно следите за водным балансом. А за 2 дня до выхода в школу/сад перейдите полностью «школьный» рацион: тушеные блюда, каши, супы. Это даст ЖКТ возможность мягко перестроиться.

Эксперт напоминает, секрет гармоничных праздников – в разумном балансе:

– Не нужно впадать в крайности и полностью лишать ребенка радости угощений. Просто подходите к меню осознанно: заменяйте самые вредные продукты на вкусные и безопасные аналоги, сохраняйте привычный режим и обязательно вовлекайте детей в кулинарное творчество, – говорит технолог-консультант. – Так вы не только убережете их пищеварение от перегрузок, но и создадите теплые семейные традиции. Пусть новогодние каникулы подарят вашей семье только приятные впечатления, а возвращение к школьному распорядку пройдет легко и комфортно. Здоровья и счастливого Нового года!