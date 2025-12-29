Волгоградцам досрочно выплачивают проиндексированные на 7,6% пенсии

Январские пенсии, проиндексированные на 7,6%, часть жителей Волгоградской области получат до 30 декабря этого года. Некоторые волгоградцы уже получили выплаты на банковскую карту, а тем, кто еще не увидел денег, получат их в самое ближайшее время.

Напомним, что страховые пенсии из-за длинных новогодних праздников выплачиваются тем пенсионерам, у которых дата выплат через банк приходится на праздничные дни - с 1 по 11 января.

По почте пенсионеры начнут получать свои пенсии уже с 3 января.

В Отделении СФР по Волгоградской области уточнили, что пенсии проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам, а также потерявшим кормильца и получателям выплат по инвалидности.

Минимальный размер страховой пенсии по старости в Волгоградской области в 2026 году составит с учетом индексации 14 008 рублей. Также выросла и стоимость пенсионного балла с 145,69 до 156,76 руб.





