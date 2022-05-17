На видео попал таран грузовика у «Лукойла» в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда накануне примерно в 18.50 легковая иномарка протаранила грузовик у здания «Лукойла». Момент столкновения попал на камеру уличного видеонаблюдения. Сообщается о пострадавшем.

— По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем автомашины Hyundai Accent двигался по шоссе Авиаторов со стороны улицы Ангарской в направлении улицы Исторической, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 3 по шоссе Авиаторов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai HD72 под управлением 44-летнего водителя.

По уточненным данным регионального главка МВД, в результате дорожной аварии пострадал 21-летний водитель Hyundai Accent. Мужчину доставили в больницу.

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