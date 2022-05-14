Политика

Приговоренный в Риге к сносу памятник советским воинам предлагают установить в Волгограде

Политика 14.05.2022 14:55
14.05.2022 14:55



Памятник солдатам Красной армии – освободителям Риги, который власти Латвии планируют снести, предлагают установить на Мамаевом кургане в Волгограде. С такой инициативой обратился местный депутат-коммунист Андрей Анненко. Он осудил действия рижских властей, назвав их преступными. 



- Считаю необходимым объявить сбор средств для перевоза памятника освободителям в Риге в наш легендарный город-герой Волгоград-Сталинград. Памятник установить на Мамаевом Кургане, - написал депутат в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация автора – ред.).
Чуть позже в Telegram-канале депутата появился еще один пост, где народный избранник отметил, что он уверен, что каждый регион России с гордостью разместит у себя этот памятник.
Напомним, 12 мая текущего года сейм Латвии одобрил законопроект о сносе памятника солдатам Красной армии – освободителям Риги. Согласно ему, прекращается действие 13-й статьи российско-латвийского договора 1994 года, по которому гарантируется сохранность воинских монументов на территории балтийской республики. Теперь участь монумента советским воинам будет решать мэрия Риги.
Памятник воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков установили в юго-западной части Риги в Парке Победы в 1985 году. В этом году властям города не понравилось, что к памятнику 9 мая пришло множество жителей, чтобы почтить память советских солдат и возложить цветы. Они собрали все цветы бульдозером, что вызвало возмущение у горожан. 

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