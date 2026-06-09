Волгоградка подшофе повезла детей в поликлинику: теперь она пешеход





Волгоградка, севшая за руль подшофе, лишилась прав на полтора года. В свое оправдание женщина лишь заявила, что на утро после бурного застолья ей пришлось везти детей в поликлинику.

- Женщину с явными признаками алкогольного опьянения остановили на улице Химзаводской 20 марта, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Волгоградка не стала отказываться от освидетельствования и дунула в трубку. Алкотестер зафиксировал в выдыхаемом воздухе наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,810 мг/л.

Заявлять о своей невиновности автомобилистка не стала и в судебном заседании. Пойманная с поличным водитель заявила, что прикладывалась к рюмке не в сам день поездки, а накануне.

- На следующее утро, по ее собственным словам, она села за руль, чтобы отвезти детей в поликлинику, - комментируют в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Мировой судья постановил лишить женщину водительского удостоверения сроком на полтора года, а также оштрафовать ее на 45 тысяч рублей.

Фото из архива V102.ru