Назад в 90-е: волгоградцы стали чаще выбирать наличные деньги





В мае 2026 года объем наличных средств в обращении у жителей страны увеличился на 381,2 млрд рублей. Об том сообщили в ЦБ РФ. Майский показатель 2026 года повторил рекорд 1995-го.

Высокий спрос на наличные средства фиксируется в России уже третий месяц подряд. В марте объем наличных составил 301,1 млрд рублей, а в апреле – 678,7 млрд рублей.

Похожая картина наблюдалась, по данным специалистов, и в 2020 году – во время пандемии. Тогда в обращении у россиян было 1,39 трлн рублей. Сейчас же в обращении граждан свыше 1,09 трлн рублей.

Как отмечают эксперты, такая тенденция негативно сказывается на инфляции. Это же в свою очередь влияет на стоимость кредитов для всех граждан.