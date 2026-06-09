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Общество

Власти Ростова заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС региона

Общество 09.06.2026 12:55
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09.06.2026 12:55


В Ростовской области на нефтебазах достаточно топлива для обеспечения текущих потребностей региона. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин.

По информации чиновников, АЗС продолжают функционировать в обычном режиме, а профильные службы контролируют ситуацию и предпринимают необходимые меры во избежание перебоев с поставками. 

Ростовская область в летнее время принимает значительный транзитный поток автомобилей, следующих к морским курортам, а также транспорта, направляющегося в новые регионы. В связи с этим спрос на моторное топливо заметно возрастает. Дополнительную нагрузку создают сельхозпредприятия, которые активно работают в сезон.

Власти не исключают сложности на некоторых автозаправочных станциях. Однако крупные АЗС продолжают стабильную работу, обеспечивая необходимые объемы топлива. 

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