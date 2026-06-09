



Полицейские задержали «инкассатора», который дважды забирал крупные суммы у запуганной лжесотрудниками ФСБ матери погибшего участника СВО.

- Прежде 22-летний астраханец занимался покупкой и продажей данных онлайн-кабинетов банковских карт. Однако это предприятие не принесло ожидаемого успеха, и, чтобы оправдаться и погасить долги перед «работодателем», молодой человек решил подработать в качестве курьера, - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сообщник мошенников дважды приезжал в Волгоград, встречаясь с женщиной у казначейства. С полученным свертком он возвращался домой, где после пересылал его пока не установленному заказчику.

- В отношении задержанного жителя Астрахани возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отработанную до мелочей схему жительницу Октябрьского района втянули под благовидным предлогом – накануне Дня Победы ее пригласили на открытие мемориала погибшим участникам СВО. Получив от нее паспортные данные, мошенники избрали роль сотрудников ФСБ, которые предупредили о якобы переведенных деньгах на сторону Украины. Чтобы как можно скорее уладить все проблемы с законом, женщине посоветовали обналичить крупные суммы и передать их «инкассатору». В общей сложности жительница Волгоградской области отдала мошенникам около шести миллионов рублей.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области