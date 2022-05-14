«Машина — это мое»: волгоградец поборется в Чечне за звание лучшего таксиста страны

Асланбек Идрисов уже 16 лет за рулем такси. В середине апреля мужчина буквально в шутку решил поучаствовать во Всероссийском конкурсе и стал лучшим водителем с «шашечками» в Волгоградской области. Через пару дней в Чечне волгоградец поборется за главный приз — новенькую иномарку.

О необычном испытании, работе в такси, страшной аварии, равнодушии и человечности — в специальном репортаже ИА «Высота 102».





От милиции до таксопарка

В свое время Асланбек перепробовал массу профессий: от тяжелого физического труда до госслужбы, но подростковое увлечение машинами все-таки оказалось сильнее.

— В третьем классе я уже водил грузовик. В пятом — самостоятельно ездил на двадцать четвертой «Волге». Машина — это мое, — без ложной скромности замечает герой нашей публикации, и в этом нет ни грамма позерства. — Я первый раз, когда вышел в такси, никогда не думал, что меня это притянет. Бывали у меня дни, и не раз, и не два, когда устраивался на другую работу, но все равно возвращался обратно. Если бы не такси, то я, наверное, пошел бы по стопам отца и стал милиционером.

Практическую часть конкурса лучший водитель региона прошел всего за 2 минуты 38 секунд. При этом остальные участники с трудом уложились в четыре минуты. Помимо вождения оценивалось знание ПДД и правил оказания первой помощи.





— Ребята молодцы, но я считаю, в чем-то подвело некоторых именно желание побыстрее по времени закончить испытание. Просто растерялись. В любом случае выигрывает всегда навык, практика, — подчеркивает Асланбек и с ним сложно не согласиться.

Одним из самых необычных испытаний для водителей стало маневрирование со стаканом полным воды, установленным на крыше автомобиля.

— Ставишь граненый стакан полный воды на крышу и задним ходом, то бишь как будто с ребенком исполняешь «змейку», при этом, не разливая воду, — вспоминает победитель.





Выиграл шутки ради

Волгоградца с чеченскими корнями поразило максимально непредвзятое и строгое судейство. Как Асланбек попал в число участников? Говорит, что сначала даже не хотел ничего, а согласился шутки ради и выиграл.

— После того, как занял первое место, я также продолжал работать, как сегодня и вчера, и позавчера. Серьезно даже не воспринимал. Пришел, поучаствовал, ушел, – перефразирует крылатое латинское выражение Асланбек.

Рабочая «лошадка» победителя — Renault с логотипом такси — плавно наматывает городские километры. Асланбек никуда не торопится и продолжает рассказывать о своей работе.

— В такси тоже, поверьте, не очень легко. Сами понимаете и наркоманы, и пьянь бывает, кто-то едет с похорон, кто-то со свадьбы, кому-то музыку погромче, — продолжает таксист. — Бывают и конфликтные ситуации. Тогда я сразу человеку в лицо говорю, что работаю, например, уже 12 часов за рулем. В городе это очень тяжело. Люди адекватные понимают. Если нет, то останавливаю машину и говорю, что дальше не повезу. Обычно все истерики на этом заканчиваются.





Взорвется — значит суждено

«Renault» вписывается в еще один поворот и водитель продолжает.

— Таксист, если он ездит на машине с «шашкой» брендированной это не считается, что он таксист. Если меня сейчас посадить на маршрутку, на КамАЗ, на КрАЗ… поймите, я ведь не стану дальнобойщиком, проехав на той же фуре. Потому, что это тоже опыт, своя техника.

Асланбек считает, что водители такси действительно смелые люди. В свое время, уточняет наш собеседник, таксистов считали своеобразной элитой.

— Помню, отвез двух молодых девчат в аэропорт, развернулся и поехал обратно в Волгоград. Впереди увидел, что по шоссе Авиаторов от Гумрака и до ж/д переезда начали машины останавливаться. С второстепенной дороги выскочил Москвич-2140 и ударил «восьмерку» бежевую. Видимо, они не понимали ничего, были выпившие. Но меня очень сильно удивило, что все начали снимать, как сейчас это модно. «Москвич» перевернутый был, а в нем люди. Все боялись подойти: взорвется, не взорвется. Ну, взорвется, значит, суждено. Какая разница — пьяный он, не пьяный, он человек в любом случае, он может погибнуть в этой машине. Их вытащили, и после машина загорелась, не взорвалась, но загорелась, а все стоят, снимают и боятся подойти. Но люди не думают о том, что в жизни бывает всякое. На том же месте можешь оказаться ты, твой родственник, близкий, и также люди будут стоять и снимать. Но это не по-человечески.





Асланбек принимает очередной заказ и едет на адрес. А это значит, что нужно прощаться. Интересуемся, прогнозами на предстоящий финал.

— Чем я хуже других? Думаю, вполне по силам выиграть. А почему бы нет? В Грозном, как я понял, упор будет сделан на практику.

За главный приз всероссийского смотра — новенькую иномарку и право называться лучшим водителем такси в России сразятся представители от 25 регионов. Финал пройдет с 16 по 18 мая в столице Чечни городе Грозном.