Лучшего таксиста в Волгограде определят по целому стакану









Конкурс на звание лучшего водителя такси стартует в Волгограде. Торжественная часть открытия IV Всероссийского конкурса пройдет уже в эту субботу, 16 апреля, в ГБУ «Волгоградавтодор».

У водителей проверят теоретические знания, в том числе историю Волгоградской области, ПДД, законодательство о такси, основы оказания первой помощи при ДТП, устройство легкового автомобиля и технического обслуживания, а также основы обеспечения безопасных условий перевозок.

Практическая часть включает восемь упражнений. среди которых «Бокс», «Яма», «Повороты на 90 градусов задним ходом», «Параллельная парковка», «Стоп-линия», «Бордюр», «Установка детского кресла» и «Плавность вождения» со стаканом воды на крыше.

Победитель и призеры регионального этапа получат ценные подарки и денежные призы в размере 5, 10 и 15 тысяч рублей.

Финал конкурса пройдет с 16 по 18 мая в Чеченской Республике. Главный приз - автомобиль.

Организаторами конкурса выступают общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранспорта РФ, Госавтоинспекция РФ, комитет по транспорту и строительству Госдумы РФ.



