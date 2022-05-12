Телеком

Жители Волгоградской области предпочли остаться дома на майские праздники

Телеком 12.05.2022 18:08
12.05.2022 18:08


Три четверти волгоградцев провели майские праздники дома или в поездках по региону. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
За пределы области в начале мая выбрались 25% волгоградских абонентов МегаФона. В основном они посещали соседние регионы – Астраханскую, Саратовскую, Ростовскую области и Калмыкию. На них пришлось около 40% от всех поездок. Также популярностью пользовались традиционные туристические направления – Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
При этом поток туристов в Волгоградскую область с 1 по 10 мая вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. Это объясняется возрастающим интересом к мемориальным комплексам Волгограда в период празднования Дня Победы.
Наибольшее количество туристов в регионе было зафиксировано из Москвы – около 30% от всех приехавших. Однако Волгоград не вошел в топ мест отдыха жителей столицы: большинство из них выбрали для путешествий Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Телеком
12.05.2022 11:49
Телеком 12.05.2022 11:49

0
Далее
Телеком
11.05.2022 13:28
Телеком 11.05.2022 13:28

0
Далее
Телеком
29.04.2022 16:10
Телеком 29.04.2022 16:10

0
Далее
Телеком
29.04.2022 11:11
Телеком 29.04.2022 11:11

0
Далее
Телеком
28.04.2022 11:09
Телеком 28.04.2022 11:09

0
Далее
Телеком
27.04.2022 16:13
Телеком 27.04.2022 16:13

0
Далее
Телеком
27.04.2022 14:58
Телеком 27.04.2022 14:58

0
Далее
Телеком
21.04.2022 16:38
Телеком 21.04.2022 16:38

0
Далее
Телеком
19.04.2022 14:30
Телеком 19.04.2022 14:30

0
Далее
Телеком
19.04.2022 09:31
Телеком 19.04.2022 09:31

0
Далее
Телеком
18.04.2022 14:47
Телеком 18.04.2022 14:47

0
Далее
Телеком
16.04.2022 17:02
Телеком 16.04.2022 17:02

0
Далее
Телеком
15.04.2022 15:35
Телеком 15.04.2022 15:35

0
Далее
Телеком
15.04.2022 11:39
Телеком 15.04.2022 11:39

0
Далее
Телеком
14.04.2022 11:16
Телеком 14.04.2022 11:16

0
Далее

Лента новостей

22:50
Под Волгоградом сбежавшую от собак косулю спасли в колледжеСмотреть фотографии
22:04
Только львы забинтованы: показываем, как изменился НЭТ с начала реставрации в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:16
В Волгограде стоматологи и травматологи ЮФО покажут кунг-фуСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде депутаты заберут капсулу с землей Мамаева курганаСмотреть фотографии
19:24
Областной бюджет поможет Волгограду 2 миллиардами рублейСмотреть фотографии
18:55
«Боимся вывалиться из окон»: подследственный замглавы Волгограда засветился в скандале с ЖК «Эдем»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Жители Волгоградской области предпочли остаться дома на майские праздникиСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде суд огласил приговор матери Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
17:12
Гидрометцентр прогнозирует усиление штормового ветра в Волгограде 13 маяСмотреть фотографии
16:56
Около 5 тысяч волгоградцев получат льготы за статус «Жителей осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
16:34
Директора волжских школ отбились от безумных тарифов «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
15:56
В Волгограде ордена Мужества вручили родным погибших на Украине военныхСмотреть фотографии
15:36
Избивший командира на полигоне под Волгоградом контрактник отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 64-летней женщиныСмотреть фотографии
14:29
СК возбудил дело по факту гибели рабочего на асфальто-бетонном заводе в ГородищеСмотреть фотографии
13:34
В гаражном кооперативе под Волгоградом незаконно поднимали взносыСмотреть фотографии
13:16
Бочаров во время визита в Волжский вспомнил, с чего начиналСмотреть фотографии
12:53
Прокуратура провела проверку в волгоградском госпитале ветерановСмотреть фотографии
12:34
Банк «Открытие»: продажи новых автомобилей в апреле сократились в 5 разСмотреть фотографии
12:34
Всего 19 тысяч жителей Волгограда проявили интерес к благоустройству городаСмотреть фотографии
12:09
Депутаты ГД в Волгограде обсудили новый патриотический проектСмотреть фотографии
11:59
«Мумий Троль» и «Би-2» выступят на фестивале ParkSeason на стадионе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
Волгоградцы с помощью МТС смогут бесплатно зарегистрировать ИП и ОООСмотреть фотографии
11:27
Экс-депутат Волгоградской гордумы стала одним из высокооплачиваемых руководителей культурыСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде неизвестные «заминировали» ТЦ и три дома на Семи ветрахСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцам напомнили о симптомах и опасности холерыСмотреть фотографии
11:03
Строители переходят на второй этап реконструкции волгоградского НЭТаСмотреть фотографии
10:59
В Ростове ждут этапирования в суд экс-главы волгоградского СК МузраеваСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области ТСЖ уличили в вольном обращении с деньгами фонда капремонтаСмотреть фотографии
10:31
До 19 мая Росавиация продлила транзит через ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 