



Три четверти волгоградцев провели майские праздники дома или в поездках по региону. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

За пределы области в начале мая выбрались 25% волгоградских абонентов МегаФона. В основном они посещали соседние регионы – Астраханскую, Саратовскую, Ростовскую области и Калмыкию. На них пришлось около 40% от всех поездок. Также популярностью пользовались традиционные туристические направления – Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

При этом поток туристов в Волгоградскую область с 1 по 10 мая вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. Это объясняется возрастающим интересом к мемориальным комплексам Волгограда в период празднования Дня Победы.

Наибольшее количество туристов в регионе было зафиксировано из Москвы – около 30% от всех приехавших. Однако Волгоград не вошел в топ мест отдыха жителей столицы: большинство из них выбрали для путешествий Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань.



