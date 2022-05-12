Телеком 12.05.2022 18:08
12.05.2022 18:08
Три четверти волгоградцев провели майские праздники дома или в поездках по региону. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
За пределы области в начале мая выбрались 25% волгоградских абонентов МегаФона. В основном они посещали соседние регионы – Астраханскую, Саратовскую, Ростовскую области и Калмыкию. На них пришлось около 40% от всех поездок. Также популярностью пользовались традиционные туристические направления – Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
При этом поток туристов в Волгоградскую область с 1 по 10 мая вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. Это объясняется возрастающим интересом к мемориальным комплексам Волгограда в период празднования Дня Победы.
Наибольшее количество туристов в регионе было зафиксировано из Москвы – около 30% от всех приехавших. Однако Волгоград не вошел в топ мест отдыха жителей столицы: большинство из них выбрали для путешествий Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань.
Реклама
Волгоградцы с помощью МТС смогут бесплатно зарегистрировать ИП и ООО12.05.2022 11:49
Телеком 12.05.2022 11:49
«Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллекта11.05.2022 13:28
Телеком 11.05.2022 13:28
Молодежь, москвичи, владельцы iPhone: кто чаще всего гуляет в парке «Краснодар»29.04.2022 16:10
Телеком 29.04.2022 16:10
Нефть, тусовка и гламур: премьера документального сериала «Нулевые» состоится 12 мая29.04.2022 11:11
Телеком 29.04.2022 11:11
Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве28.04.2022 11:09
Телеком 28.04.2022 11:09
Цифровой дозор: количество кибератак на организации Юга увеличилось на 16% с начала февраля27.04.2022 16:13
Телеком 27.04.2022 16:13
Кинофестиваль на даче и не только: майские новинки в видеосервисе Wink27.04.2022 14:58
Телеком 27.04.2022 14:58
Билайн предложил проверить качество связи и сэкономить семейный бюджет21.04.2022 16:38
Телеком 21.04.2022 16:38
Более 240 тысяч: «Ростелеком» в Волгоградской области увеличил количество абонентов сервиса Wink19.04.2022 14:30
Телеком 19.04.2022 14:30
Билайн в Волгоградской области улучшил связь для дачников19.04.2022 09:31
Телеком 19.04.2022 09:31
Новая версия аварии на Чернобыльской АЭС — в напряженном шпионском детективном сериале18.04.2022 14:47
Телеком 18.04.2022 14:47
Радио и ТВ временно отключат в Волгоградской области16.04.2022 17:02
Телеком 16.04.2022 17:02
Билайн построил рекордное количество базовых станций в Волгограде и стране15.04.2022 15:35
Телеком 15.04.2022 15:35
МегаФон сделает START основным видеосервисом для своих клиентов15.04.2022 11:39
Телеком 15.04.2022 11:39
Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПО14.04.2022 11:16
Телеком 14.04.2022 11:16
Реклама