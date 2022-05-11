Экология

В Волгоградской области продлили паводок, благоприятный для нереста рыбы

Экология 11.05.2022 14:27
11.05.2022 14:27



На Волжской ГЭС режим «рыбохозяйственной полки» продлен до 20 мая. Такое решение принято федеральным агентством водных ресурсов на основании складывающейся гидрологической обстановки.
В настоящее время среднесуточные сбросные расходы на Волжской ГЭС составляют 17000 ±500 куб. м/с.
«Рыбная полка» необходима для создания благоприятной водной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги. 

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