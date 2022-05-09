Волгоград грандиозно отмечает 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В прицел фотокорреспондентов ИА «Высота 102» попали самые эпичные, интересные и необычные моменты сегодняшнего праздника. Смотрите лучшие фотографии с земли и воздуха.

Парад Победы

Главное мероприятие Дня Победы во всех российских городах стартовало в Волгограде в 10.00. К параду Победы военнослужащие ЮВО, сотрудники МВД и МЧС, Росгвардии, пограничники и кадеты готовились на протяжении месяца. В общей сложности по главной площади города-героя в «коробках» прошли более двух тысяч человек.





Чеканили шаг и держали строй почти 2000 участников, среди которых были и обворожительные девушки. Перед торжественным маршем некоторые успевали передать привет родным и близким.













Не обошлось на параде и без курьезных случаев. Один из участников по ходу движения потерял туфлю, через которую затем пришлось спотыкаться другим марширующим. К сожалению, кто обронил башмак, осталось за кадром. Но надеемся, что его владельцу не пришлось ковылять до дома без обуви.

Парад в Волгограде объединил людей разных национальностей и вероисповеданий. Но главными его гостями все же были фронтовики, а также труженики тыла и Дети военного Сталинграда. По сведениям областной администрации, таковых на трибунах было сегодня 84 человека.





Продвигаясь к своему почетному месту на трибуне в сопровождении генерал-майора полиции Кравченко, губернатор особенно тепло приветствовал ветеранов. Некоторым он просто пожимал руку, других заключал в объятия.





















Закончился в Волгограде парад пролетом авиации. Ан-2 над головами зрителей оказались для многих полной неожиданностью. С борта самолетов летчики сбросили листовки-поздравления. Поймать отпечатанные на желтой бумаге листки сложней всего было зрителям на балконах гостиниц.









Бессмертный полк

В 12.00 от легендарного Дома Павлова началось шествие «Бессмертного полка». В этом году в акции приняли участие рекордные 110 000 человек. Бесконечную колонну показали с высоты птичьего полета.





Автопробег

Движение ретро и современной техники стартовало на нижней террасе Набережной 62-й Армии в 14.30. Колонна проехала свой традиционный маршрут – по проспекту Ленина к Мамаеву кургану, финишировав на площади Павших Борцов.

По сведения организаторов – Волгоградской общественной организации «Моторы Сталинграда» – в этом году в автопробеге приняли участие более ста автомобилей и мотоциклов.

















Авиашоу

С 15.00 на Центральной набережной тысячи волгоградцев и гостей города наблюдали авиашоу с участием реактивных и поршневых самолетов. Пилоты из различных регионов страны демонстрировали высший пилотаж. Напомним, что накануне под Волгоградом состоялись соревнования, победителей которых наградят вечером на главной сцене Волгограда.

















Завершением праздника станет выступление певицы Валерии, которая выйдет на сцену в 21.00, видеоинсталляция на Мамаевом кургане «Свет Великой Победы» и традиционный салют.