Конца и края не видно: в Волгограде многотысячный «Бессмертный полк» показали с высоты

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» снял с высоты птичьего полета шествие «Бессмертного полка» по проспекту Ленина. На этот час точное количество участников акции не сообщается, но, судя по фотографиям, в этом году в ней приняло участие рекордное количество волгоградцев и гостей города-героя. Как сообщают корреспонденты информагентства, в Волгоград только ради шествия съехались сотни россиян из других регионов.





Шествие в Волгограде в этом году стартовало от Дома Павлова в 12.00. Во главе колонны прошел по традиции губернатор региона Андрей Бочаров, представители областной администрации и регионального парламента, а также главы силовых структур.





Замечая шум квадрокоптера у себя над головами, участники парада с улыбкой смотрели вверх, стараясь повыше приподнять портреты дедов и прадедов. По словам большинства горожан, этого шествия они с нетерпением ждали предыдущие пандемийные годы.

Продвигаясь по проспекту Ленина от Дома Павлова многотысячная колонна то и дело распевала песни военных лет или же стройным хором затягивала многократное «Ура-а-а!». Звучали сегодня лозунги и в поддержку Донбасса, а у многих участников в руках высились над головами плакаты с надписью «Своих не бросаем».





Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», в Волгоград ради шествия в колонне «Бессмертного полка» в этом году съехались жители разных регионов. Так, из Тольятти приехал уроженец Мариуполя Павел. Мужчина нес в руках флаг Донецкой народной республики.

– Друзья подарили мне этот флаг. Честно говорят, эмоции переполняют со вчерашнего вечера. Ходили на Мамаев курган и смотрели «Свет Великой Победы», сегодня вот с гордостью несем этот флаг, – рассказал мужчина.





Участие в шествии волгоградцы принимали целыми семьями. Портрет фронтовик Бочкарева Василия Григорьевича несла в руках сегодня его правнучка.

– Мой прадедушка прошел всю войну в артиллерийском полку, – рассказала Варя. – Победу встретил в бодром здравии, умер в возрасте 86 лет в 2000 году.





Желая пронести портрет бабушки по проспекту Ленина, не осталась дома сегодня и волгоградка Татьяна.

– Моя бабушка Ивлева Зоя Александровна была фельдшером. Призвана на фронт в 1942-ом, победу встретила в Германии в 1945-ом. Много вынесла на своих плечах раненых солдат с поля боя. Мы ее очень любили, помним и чтим. Бабушка была награждена медалью «За оборону Сталинграда», после войны много лет работала в больнице, продолжая спасать жизни людей. Каждый год в «Бессмертном полку» мы обязательно с ней.





Завершилось шествие «Бессмертного полка» в 14.00. Тысячи людей поднимаются к монументу «Родина-мать зовет!», где возлагают цветы.



