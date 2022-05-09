В Волгограде вечером 9 мая прогремит три салюта: где смотреть





В Волгограде до начала гала-концерта на Центральной набережной остается чуть больше часа. С тематическими номерами, посвященными Дню Победы, артисты выйдут на сцену в 19.00. В 20.00 на Мамаевом кургане состоится первый сеанс инсталляции «Свет Великой Победы». По окончании мероприятий в городе-герое прогремят три праздничных салюта.

Первые залпы общегородского салюта, приуроченного Дню Победы, прогремят над Центральной набережной в 22.00. Лучшее место его просмотра – верхняя и нижняя террасы.

Одновременно второй по счету салют прогремит над Мамаевом кургане по окончании инсталляции «Свет Великой Победы». Начало последнего сеанса – в 21.45. Представление занимает 13 минут.

500 залпов обещали жителям и гостям Волгограда в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, зрелищное мероприятие станет подарком компании-концессионера жителям города-героя.

К слову, после салюта на Мамаевом кургане в 23.00 стартует заключительный сеанс «Света Великой Победы».