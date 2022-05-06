В Волгограде Lexus совершил кувырок на проспекте Жукова

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 6 мая, в результате столкновения с автомобилем Mazda на крышу перевернулся Lexus. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем совершившей кувырок иномарки нарушила ПДД.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 47-летняя водитель Lexus направлялась со стороны улицы Хорошева в сторону центра.

– По предварительным данным, двигаясь по проспекту Жукова, при левом повороте на улицу Джанибековскую, водитель Lexus не предоставила преимущество и столкнулась с автомобилем Mazda, – сообщают в главке полиции. – За рулем Mazda в этот момент находилась 40-летняя волгоградка.





В результате столкновения водитель Lexus допустила опрокидывание своего автомобиля. По сведениям полиции, помощь медиков потребовалась 50-летнему пассажиру Mazda.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области