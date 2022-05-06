Происшествия

В Волгограде Lexus совершил кувырок на проспекте Жукова

Происшествия 06.05.2022 14:34
06.05.2022 14:34


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 6 мая, в результате столкновения с автомобилем Mazda на крышу перевернулся Lexus. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем совершившей кувырок иномарки нарушила ПДД. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 47-летняя водитель Lexus направлялась со стороны улицы Хорошева в сторону центра. 

– По предварительным данным, двигаясь по проспекту Жукова, при левом повороте на улицу Джанибековскую, водитель Lexus не предоставила преимущество и столкнулась с автомобилем Mazda, – сообщают в главке полиции. – За рулем Mazda в этот момент находилась 40-летняя волгоградка. 


В результате столкновения водитель Lexus допустила опрокидывание своего автомобиля. По сведениям полиции, помощь медиков  потребовалась 50-летнему пассажиру Mazda.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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