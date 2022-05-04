Федеральные новости

В Кремле назвали чушью слухи о всеобщей мобилизации в России

Федеральные новости 04.05.2022 14:05
04.05.2022 14:05



Чушью и неправдой назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков слухи об объявлении 9 мая в России всеобщей мобилизации, сообщают сегодня федеральные СМИ.
- Это неправда, это чушь, - сказал пресс-секретарь президента России.
Отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что президент РФ Владимир Путин может объявить войну Украине 9 мая, Песков сказал: 
- Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь.
Специальная военная операция проводится на Украине с 24 февраля.

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