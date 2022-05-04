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«Местное всегда лучше»: волгоградские дачники нашли альтернативу западным гипермаркетам

Полезно знать 04.05.2022 08:59 Реклама
04.05.2022 08:59 Реклама


Майские праздники для большинства жителей  Волгоградской области – это возможность не только отдохнуть от  трудовых будней, это еще и  долгожданный выезд на дачные участки, где за зиму накопилось немало работы. Однако в этом году накануне дачного сезона местных садоводов и огородников ждал неприятный «сюрприз», связанный с закрытием в Волгограде и Волжском  гипермаркетов OBI.   Волгоградцам пришлось искать иные магазины, где можно купить необходимые для работы инвентарь, удобрения и, конечно, товары для весенних пикников и отдыха на открытом воздухе.  И, как показал опрос «Высота 102», найдя альтернативу, большинство  волгоградских дачников уже не приветствуют возвращение немецкой компании на рынок.
Корреспонденты информагентства опросили жителей Волгограда и Волжского, владеющих дачными участками и планирующих ударным трудом встретить Первомай на грядках.  В качестве альтернативы западной торговой сети горожане называют магазины «Центр подарков для дома «ВолгоРост».  Местная торговая сеть располагает всем необходимым, по словам волгоградцев, для подготовки почвы и грядок, для полива, высадки рассады и семян, удобрения  и декора.

Отдельно волгоградцы отмечают шаговую доступность магазинов сети.  Чтобы купить рассаду или шланг для полива не нужно ехать из Красноармейского района в Дзержинский.

 - Магазины «Центр подарков для дома «ВолгоРост» находятся, насколько я знаю, практически во всех районах Волгограда, - говорит дачник со стажем  Петр Филиппов. – Мы живем в Дзержинском районе на Хорошева и  ездим с женой на шоссе Авиаторов уже который год.  Всего каких-то 10 минут от дома. Накануне майских  докупили все необходимое: взяли галоши,  перчатки. Жена купила декор, а я «сыграл» по-крупному – наконец обновил тачку (смеется).  Поедем вместе с друзьями. Они, кстати, тоже заглянули в «ВолгоРост», но у себя рядом с домом – в ТЦ «Цитрус» на Семи ветрах.  А вообще, скажу вам, местное всегда лучше. 
По словам волгоградца, ассортимент в волгоградской торговой сети ничем не уступает  ассортименту  крупных гипермаркетов.

– Как по мне, так в «Центре подарков» есть все самое необходимое,  и чаще всего по ценам вполне демократичным. Например,  инструменты для работы с садом: секаторы, опрыскиватели, тачки, цветочные горшки… Словом, всё, что вам может понадобиться! Пенсионерам, кроме прочего, здесь еще и делают скидки.
 
– Кроме социальных программ для пенсионеров и многодетных семей, каждый месяц мы предлагаем скидки* до 40% на более чем  500 товаров,  –  добавляют в Центре подарков для дома «ВолгоРост». –  Дополнительные скидки можно получить по дисконтной карте, а также по случаю дня рождения. 
Кстати, совершить покупки  можно и в режиме онлайн. Достаточно оформить заказ на сайте  volgorost.ru   и ждать доставку в офис или на дом. Стоимость доставки в пределах Волжского и Волгограда составит – 200 рублей. Либо указать при заказе ближайший к Вам магазин для самовывоза и забрать свой заказ в удобное время.


Адреса магазинов, режим работы и телефоны:
Волгоград:
  • шоссе Авиаторов, 9 – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 60-20-40
  • ул. Козловская, 34Б – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 49-25-39
  • ул. 8 Воздушной Армии, 28А (ТЦ «Цитрус») – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 26-60-00
  • ул. Ополченская, 11К (ТЦ «Привоз») – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 55-01-19
  • ул. Бахтурова, 12Ж (ТК «Строй Молл») – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 55-01-59
  • ул. Бахтурова, 12К (ТЦ «Арбуз») – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 55-01-57
  • ул. 25 лет Октября, 1Б/А6 (ТЦ "Волгино") – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 319-913
  • проспект Ленина, 54Б (ТЦ "Европа") – с 10.00 до 22.00, тел. 8(8442) 26-15-27
Волжский:
  • площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») – с 10.00 до 22.00, тел. 8(8443) 20-50-03
  • проспект Ленина 361 (ТЦ "Стройград") – с 10.00 до 22.00, тел. 8(8443) 20-49-50
*- Дисконтная карта. Предоставляется скидка от 5 до 15%. Если нет карты, то подарим ее при покупке от 1000 рублей.
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