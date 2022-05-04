«Местное всегда лучше»: волгоградские дачники нашли альтернативу западным гипермаркетам





Майские праздники для большинства жителей Волгоградской области – это возможность не только отдохнуть от трудовых будней, это еще и долгожданный выезд на дачные участки, где за зиму накопилось немало работы. Однако в этом году накануне дачного сезона местных садоводов и огородников ждал неприятный «сюрприз», связанный с закрытием в Волгограде и Волжском гипермаркетов OBI. Волгоградцам пришлось искать иные магазины, где можно купить необходимые для работы инвентарь, удобрения и, конечно, товары для весенних пикников и отдыха на открытом воздухе. И, как показал опрос «Высота 102», найдя альтернативу, большинство волгоградских дачников уже не приветствуют возвращение немецкой компании на рынок.

Корреспонденты информагентства опросили жителей Волгограда и Волжского, владеющих дачными участками и планирующих ударным трудом встретить Первомай на грядках. В качестве альтернативы западной торговой сети горожане называют магазины «Центр подарков для дома «ВолгоРост». Местная торговая сеть располагает всем необходимым, по словам волгоградцев, для подготовки почвы и грядок, для полива, высадки рассады и семян, удобрения и декора.





Отдельно волгоградцы отмечают шаговую доступность магазинов сети. Чтобы купить рассаду или шланг для полива не нужно ехать из Красноармейского района в Дзержинский.





- Магазины «Центр подарков для дома «ВолгоРост» находятся, насколько я знаю, практически во всех районах Волгограда, - говорит дачник со стажем Петр Филиппов. – Мы живем в Дзержинском районе на Хорошева и ездим с женой на шоссе Авиаторов уже который год. Всего каких-то 10 минут от дома. Накануне майских докупили все необходимое: взяли галоши, перчатки. Жена купила декор, а я «сыграл» по-крупному – наконец обновил тачку (смеется). Поедем вместе с друзьями. Они, кстати, тоже заглянули в «ВолгоРост», но у себя рядом с домом – в ТЦ «Цитрус» на Семи ветрах. А вообще, скажу вам, местное всегда лучше.

По словам волгоградца, ассортимент в волгоградской торговой сети ничем не уступает ассортименту крупных гипермаркетов.





– Как по мне, так в «Центре подарков» есть все самое необходимое, и чаще всего по ценам вполне демократичным. Например, инструменты для работы с садом: секаторы, опрыскиватели, тачки, цветочные горшки… Словом, всё, что вам может понадобиться! Пенсионерам, кроме прочего, здесь еще и делают скидки.

– Кроме социальных программ для пенсионеров и многодетных семей, каждый месяц мы предлагаем скидки* до 40% на более чем 500 товаров, – добавляют в Центре подарков для дома «ВолгоРост». – Дополнительные скидки можно получить по дисконтной карте, а также по случаю дня рождения.

volgorost.ru и ждать доставку в офис или на дом. Стоимость доставки в пределах Волжского и Волгограда составит – 200 рублей. Либо указать при заказе ближайший к Вам магазин для самовывоза и забрать свой заказ в удобное время. Кстати, совершить покупки можно и в режиме онлайн. Достаточно оформить заказ на сайтеи ждать доставку в офис или на дом. Стоимость доставки в пределах Волжского и Волгограда составит – 200 рублей. Либо указать при заказе ближайший к Вам магазин для самовывоза и забрать свой заказ в удобное время.









Адреса магазинов, режим работы и телефоны:

Волгоград:

шоссе Авиаторов, 9 – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 60-20-40

ул. Козловская, 34Б – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 49-25-39

ул. 8 Воздушной Армии, 28А (ТЦ «Цитрус») – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 26-60-00

ул. Ополченская, 11К (ТЦ «Привоз») – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 55-01-19

ул. Бахтурова, 12Ж (ТК «Строй Молл») – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 55-01-59

ул. Бахтурова, 12К (ТЦ «Арбуз») – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 55-01-57

ул. 25 лет Октября, 1Б/А6 (ТЦ "Волгино") – с 9.00 до 20.00, тел. 8(8442) 319-913

проспект Ленина, 54Б (ТЦ "Европа") – с 10.00 до 22.00, тел. 8(8442) 26-15-27

Волжский:

площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») – с 10.00 до 22.00, тел. 8(8443) 20-50-03

проспект Ленина 361 (ТЦ "Стройград") – с 10.00 до 22.00, тел. 8(8443) 20-49-50





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