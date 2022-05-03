Происшествия

В Волгоградской области нашли тела мужчины и женщины в старом доме

Происшествия 03.05.2022 11:18
03.05.2022 11:18


Следователи проводят проверку обстоятельств гибели двух человек в рабочем поселке Чернышковский. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 1 мая в одном из частных домовладений по улице Заречная  были  обнаружены тела 50-летнего мужчины и 54-летней женщины.
Следователями установлено, что погибшие проживали совместно в доме старой постройки с печным дровяным отоплением. При этом из-за засоренности дымохода и ветхости печи система отвода угарного газа оказалась неисправной.
Тела обнаружил знакомый, который приехал в дом, чтобы попросить хозяина  о помощи по хозяйству. При осмотре места происшествия присутствовал запах угарного газа, стена дома была покрыта копотью, печь была еще тёплой.
Предварительная причины смерти - отравление угарным газом, пояснили в ведомстве.


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