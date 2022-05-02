Дуб-«целитель» из Волгоградской области претендует на звание дерево года

Полезно знать 02.05.2022 09:04
02.05.2022 09:04
Могучий черешчатый дуб под названием «Ольховский целитель» из Волгоградской области вошел в число претендентов на победу в ежегодном Всероссийском конкурсе «Российское дерево года».
Волгоградский дуб произрастает на особо охраняемой природной территории «Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь». Это одно из старейших деревьев не только в Ольховском районе, но и во всей Волгоградской области. Возраст дуба составляет 356 лет, а высота - 17 метров. В 2016 году дубу был присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».
Растет дуб среди меловых гор, а рядом с ним расположены около десятка родников, обладающих целебными свойствами и питающих могучего исполина.
- Во второй половине 19 века для лечения и молитв в монастырь приезжали представители дома Романовых. И сегодня дуб и прилегающая территория являются точкой притяжения как для жителей Волгоградской области, так и соседних регионов. Считается, что дерево обладает исцеляющей силой: если обнять дуб и попросить о чем-то очень сокровенном, то желание обязательно сбудется.
Проголосовать за дерево года можно здесь. Конкурс продлится до 1 августа.
Дерево-победитель будет удостоено диплома и Сертификата на обследование и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».
Фото: облкомприроды
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