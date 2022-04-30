В Волжском пьяный мужчина угрожал с балкона убить соседа

В Волжском Волгоградской области полицйеские задержали пьяного 52-летнего местного жителя. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 30 апреля, мужчина с балкона обматерил своего соседа, а после стал угрожать ему убийством.

— Дознаватели УМВД России по городу Волжскому возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ — угроза убийством, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Подозреваемый признал свою вину. У него изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который направлен на экспертизу.

Следствием установлено, что фигурант дела, находясь в состоянии опьянения, со своего балкона беспричинно начал оскорблять и угрожать своему соседу, проходившему мимо по улице. Свои угрозы волжанин подтверждал предметом, похожим на пистолет.

Неадекватный мужчина помещен в СИЗО. Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает до двух лет колонии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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