Расстрелявшему подростков волгоградцу грозит до семи лет колонии





Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего волгоградца. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, инцидент произошел 6 октября 2021 года на улице Летняя в Краснооктябрьском районе Волгограда. 53-летнему мужчине показалось, что подростки, которые стояли около его дома, слишком громко разговаривают. И тогда местных житель решил их «проучить» - вышел на улицу и нанес одному из несовершеннолетних удар кулаком по лицу.

Затем злоумышленник направился к себе домой, где взял ружье, с которым снова вышел на улицу. При этом, увидев мужчину с ружьем, подростки стали убегать. Однако, несмотря на это, местный житель стал стрелять в сторону школьников и ранил одного из них. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

