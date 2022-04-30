Общество

Как интересно провести майские праздники в Волгоградской области: путеводитель

Общество 30.04.2022 19:08
30.04.2022 19:08


В Волгоградской области на майские праздники запланировано более 2000 мероприятий. Начнутся торжества с первомайской демонстрации. Самое зрелищное запланировано на 9 мая. В этот день в Волгограде состоится Парад Победы, шествие Бессмертного полка, концерт, световое шоу и салют. Редакция информагентства "Высота 102" подготовила полную программу мероприятий, в том числе и в районах Волгоградской области с возможностью познакомиться с местным колоритом и достпримечательностями. 

Первомайская демонстрация 

Где и когда: 1 мая, Центральный район Волгограда

Как попасть: формирование колонн демонстрантов начнется в 8.30 на площади Ленина. Старт шествия запланирован на 9.30. 

Казачий праздник «Красная горка на Иловле»

Где и когда: 1 мая, Иловлинский район, рабочий поселок Иловля, ул. Железнодорожников, 2в.

Как попасть: оставить заявку на участие, получить справочную информацию можно по телефонам: +7(8442)38-84-37, +79023136214.

Что ждет: участие в казачьих забавах, прогулки верхом на лошадях, дегустация традиционных для местной кухни угощений.

Соревнования по авиационным гонкам среди профессиональных пилотов

Где и когда: 8 мая, 11.00, Средняя Ахтуба, на территории авиаклуба им. Числова (бывший «Юный Ястреб»); 9 мая, 15.00 – Волгоград, Набережная им. 62-й Армии.

Что ждет: 8 мая - соревновательные полеты, 9 мая - показательные выступления. 

Двухдневное путешествие на комфортабельном рельсовом автобусе на озеро Эльтон

Когда: 8 мая.

Как попасть: подробная информация и бронирование по телефонам: 89270641292, 89370997703.

Что ждет: экскурсия на озеро, комплекс оздоровительных процедур в санатории, развлекательная программа.

Обзорная экскурсия в Светлоярском историко-краеведческом музее, где расположены уникальные архитектурные и исторические религиозные достопримечательности нашего края.

Где: рабочий поселок Светлый Яр, ул. Советская, 65.

Как попасть: от остановки «Марийская улица» в Красноармейском районе до Светлого Яра ходит маршрутный автобус №115. 

На личном автомобиле необходимо проехать Красноармейский район, а затем по улице 40 лет ВЛКСМ выехать на трассу Р-22 Каспий и двигаться до Светлого Яра, время в пути примерно 1,5 часа.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (84477) 6-36-37

Обзорная экскурсия по Дубовке - городу с дореволюционным купеческим колоритом времён Царицына, уникальными природными объектами и архитектурным колоритом. 

Где: г. Дубовка, ул. Московская, 11 

Как попасть: от центрального автовокзала в Волгограде ходят рейсовые автобусы №525, 744, а также маршрутки №615, 613, 833, 844.

На личном автомобиле по трассе Волгоград-Камышин время в пути составит около 1 часа.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +79375625885

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»

Что ждет: пеший поход, конная прогулка, сплав на байдарках по многочисленным ерикам, отдых на оборудованных зелёных стоянках.

Как попасть: экологические экскурсии в парке «Волго-Ахтубинская пойма» на майских праздниках проводятся только по предварительной записи: +7(84479)5-17-97.

День победы

Когда и где: весь день, Центральный район 

Что ждет: 

10.00 - парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона,

- с 10.00 - работа тематических площадок на центральной набережной и в сквере Пушкина,

- 12.00 - акция «Бессмертный полк»: колонна отправится от Дома Павлова и поднимется на Мамаев курган,

- 14.30 - автопробег ретроавтомобилей,

- 15.00 - показательные выступления участников авиагонок,

- 19.00 -  праздничный концерт, на котором выступит певица Валерия, 

- 22.00 -  праздничный салют.

Прогулки по Волгограду

Когда: в любое время

Главная экскурсионная точка: историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане».

А также Центральный парк культуры и отдыха, центральная набережная им. 62-й Армии, парк «Царицынский», сквер имени Пушкина, Косомольский сад и городской детский парк, Александровский сад и другие.

Более подробную информацию по этим и другим событиям можно получить в Туристско-информационном центре Волгограда (ул. Гагарина, 12) или по телефону: 8(8442)52-98-93.

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