Расследования

«Вы ничего не докажете»: под Волгоградом «Пятерочка» оценила в 1500 рублей травму покупательницы

Расследования 29.04.2022 15:32
29.04.2022 15:32


Жительница города Котельниково Волгоградской области Светлана Киричкова на два с половиной месяца оказалась заперта в квартире в результате инцидента, случившегося в сетевом магазине «Пятерочка». В торговой точке на улице Ленина, 7 ее придавила металлическая конструкция. Со слов пострадавшей, администрация магазина пытается уйти от ответственности и скрыть происшествие. Журналисты ИА «Высота 102» попытались разобраться в ситуации.   

— 13 апреля в обеденный перерыв примерно в 12.45 я пошла в магазин «Пятерочка» за продуктами. В торговом зале двое сотрудников собирали металлический стеллаж, — вспоминает Светлана. — Все случилось в ряду с овощами и фруктами. Я взяла продукты, шла мимо полок и неожиданно сверху на меня полетела двухметровая железная палка. Удар пришелся точно в ногу. 


По словам женщины, все случилось настолько быстро, что избежать удара просто не представлялось возможным. К ней тут же подбежали собиравшие конструкцию женщины. 

— Подошла и управляющая магазином Екатерина Плаксина. Я хотела вызвать «скорую», но она сказала, что отвезет меня сама. Люди вокруг стали возмущаться, требовали составить хоть какой-нибудь акт. Мне, честно, было не до этого. Боль была ужасная. 

Далее, как рассказала Светлана, управляющая отвезла ее в местную ЦРБ. В больнице женщине сделали снимок, а врач поставил диагноз — закрытый перелом. Медики наложили гипс на травмированную ногу и пообещали, что через две-три недели все придет в норму. 

— Мне выписали дорогие препараты с кальцием. Я начала лечение. Буквально на следующий день мне позвонила управляющая Плаксина и просила не подавать в суд. После со мной связался некий Артем, представившийся супервайзером, тоже из «Пятерочки», и предложил все уладить полюбовно за 1500 тысячи рублей. Именно в такую сумму он оценил стоимость моего лечения. Конечно, я отказалась, — поделилась Светлана. 

Накануне на приеме у врача пострадавшая покупательница узнала, что ей предстоит пробыть в гипсе, а соответственно в вынужденном простое без работы, два с половиной месяца. 

— Это просто какой-то кошмар. На ровном месте покалечили человека и теперь хотят избежать ответственности. Вчера я узнала от продавцов, что видео происшествия уже давно удалили, чтобы не было вопросов ни у кого. Теперь понятно, почему Плаксина так суетилась со мной и просила не вызывать скорую помощь в магазин, — подытожила пострадавшая женщина. 


Светлана сетует, что пострадала ни за что и надолго выпала из привычного ритма жизни.  

— Мне так и сказали: «Вы ничего не докажете». Сижу теперь дома. Ограничена во всем. Из жизни выпала полностью. Кость срастется только через два с половиной месяца. Я в шоке… Пришлось из Москвы вызывать мужа, чтобы помогал. Его на работе отпустили только на месяц. Буду идти до конца. Подавать в суд. У меня есть свидетели. Очень надеюсь на огласку этого происшествия. 

В беседе с журналистом информагентства, управляющая магазином «Пятерочка» Екатерина Плаксина не стала отрицать факт травмирования покупательницы в магазине на улице Ленина, 7:

— Да, такое имело место быть. Но я не вправе давать какие-то комментарии. Всю информацию я передала нашему супервайзеру. Если он решит с вами связаться, то вам обязательно позвонят. Поймите, меня просто могут уволить. 

Также Екатерина предложила позвонить на горячую линию сети магазинов «Пятерочка» и задать все интересующие вопросы. 

На звонок журналиста ИА «Высота 102» супервайзер Артем, ранее оценивший перелом Светланы в 1500 рублей, ответил весьма нервно. 

— Во-первых, вы откуда взяли мой номер телефона? Кто вы? Высота 102? Да хоть высота 103. Мне звонить не надо. Во-вторых, с чего вы вообще взяли, что я что-то знаю? Делайте письменный запрос в компанию. Меня не беспокойте.      

Корреспонденты информагентства в течение двух дней безуспешно пытались связаться с руководителем управления по связям с общественностью компании X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Денисом Кузнецовым. Приятный женский голос настойчиво утверждал, что графики работы в компании у сотрудников такого ранга строго индивидуальны и просил перезвонить позднее. Мы направили в компанию письменный запрос. Как только ответ будет получен, мы его обязательно опубликуем на сайте. 

Фото: ИА «Высота 102» / Светлана Киричкова 

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