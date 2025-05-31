Четверо взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом

Пятеро человек госпитализировано в результате ДТП в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, 30 мая 2025 года в 16:42 ч. 39-летний водитель автомобиля Renault SR, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Сальска, на 147-м км автодороги «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск» вылетел на встречную полосу.
В этот момент навстречу двигался ВАЗ-21060 под управлением 39-летнего водителя. В результате лобового столкновения госпитализированы водители обоих транспортных средств. Также в больницах находятся 49-летняя женщина и 7- летняя девочка, следовавшие в автомобиле Renault SR в качестве пассажиров, и 38-летний пассажир ВАЗ-21060.
Фото прокуратуры Волгоградской области