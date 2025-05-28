Убивший в Волгограде иностранного студента Виталий Васильев вышел на свободу





Волгоградец Виталий Васильев, который убил гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова, обучавшегося в ВолгГМУ, находится на свободе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ на редакционный запрос УФСПП по Волгоградской области, в связи с тем, что в рамках исполнительного производства местонахождение должника длительное время установить не удавалось, 4 июня 2024 года было заведено розыскное дело. Волгоградец Виталий Васильев, который убил гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова, обучавшегося в ВолгГМУ, находится на свободе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ на редакционный запрос УФСПП по Волгоградской области, в связи с тем, что в рамках исполнительного производства местонахождение должника длительное время установить не удавалось, 4 июня 2024 года было заведено розыскное дело.

- Сотрудниками Главного управления проведен комплекс исполнительно-розыскных мероприятий, позволивших установить местонахождение гражданина. По адресу осуществлен выход, с должника взято объяснение, на принадлежащее ему имущество наложен арест. В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят имущество к реализации, - пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве. пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», мама зверски убитого Тимура Гаврилова Ирина Васильевна вот уже долгое время не могла выяснить, где находится убийца ее сына, осужденный в октябре 2021 года на 19 лет колонии строгого режима. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, согласно которому женщину должны были информировать о том, что происходит с Васильевым - переведен ли он в другую колонию, выпущен ли он на свободу, жив ли или скончался, если да, то по какой причине, следы его потерялись. А осенью 2022 года женщина случайно узнала, что Васильева перевели из Волгоградской области в одну из ростовских исправительных колоний, откуда заключенные отправлялись на СВО. Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», мама зверски убитого Тимура Гаврилова Ирина Васильевна вот уже долгое время не могла выяснить, где находится убийца ее сына, осужденный в октябре 2021 года на 19 лет колонии строгого режима. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, согласно которому женщину должны были информировать о том, что происходит с Васильевым - переведен ли он в другую колонию, выпущен ли он на свободу, жив ли или скончался, если да, то по какой причине, следы его потерялись. А осенью 2022 года женщина случайно узнала, что Васильева перевели из Волгоградской области в одну из ростовских исправительных колоний, откуда заключенные отправлялись на СВО.

Из-за молчания официальных структур, в частности, УФСИН и УФСПП, гражданка Азербайджана Ирина Гаврилова обратилась с жалобой к Президенту России. Осенью 2023 года Ирина Васильевне пришел ответ из управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН, в котором сообщалось, что Васильев В.Н. помилован с освобождением от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в связи со снятием судимости на основании Указа Президента РФ ль 16.09.2022 года. Из-за молчания официальных структур, в частности, УФСИН и УФСПП, гражданка Азербайджана Ирина Гаврилова обратилась с жалобой к Президенту России. Осенью 2023 года Ирина Васильевне пришел ответ из управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН, в котором сообщалось, что Васильев В.Н. помилован с освобождением от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в связи со снятием судимости на основании Указа Президента РФ ль 16.09.2022 года.

Однако из этого ответа женщине не было понятно, где сейчас находится Васильев и почему, если он жив, не исполняется решение суда, согласно которому преступник должен был выплатить ей 1,7 миллиона рублей в качестве моральной компенсации за убийство единственного сына. Однако из этого ответа женщине не было понятно, где сейчас находится Васильев и почему, если он жив, не исполняется решение суда, согласно которому преступник должен был выплатить ей 1,7 миллиона рублей в качестве моральной компенсации за убийство единственного сына.

Ирина Гаврилова даже была вынуждена начать собственное расследование, ради чего посетила с намерением найти ответы на интересующие ее вопросы Россию, в частности, Москву и Волгоград. Ирина Гаврилова даже была вынуждена начать собственное расследование, ради чего посетила с намерением найти ответы на интересующие ее вопросы Россию, в частности, Москву и Волгоград.

Например, женщине удалось узнать, где находится дом, часть которого принадлежит Васильеву. Однако во время визита проживающая там семья категорически отказалась общаться с Ириной Васильевной. Например, женщине удалось узнать, где находится дом, часть которого принадлежит Васильеву. Однако во время визита проживающая там семья категорически отказалась общаться с Ириной Васильевной.

При этом потерявшая сына мать недоумевала, почему, даже, если Васильев был на СВО, с начисляемой ему зарплаты не удерживался моральный вред, который он должен ей выплатить за потерю сына. И почему до последнего времени не удалось на него выйти через родственников, которых при желании можно было легко найти. При этом потерявшая сына мать недоумевала, почему, даже, если Васильев был на СВО, с начисляемой ему зарплаты не удерживался моральный вред, который он должен ей выплатить за потерю сына. И почему до последнего времени не удалось на него выйти через родственников, которых при желании можно было легко найти.

Например, после выхода публикации Например, после выхода публикации «Найти живым или мертвым»: мать зарезанного в Волгограде нацистом студента 3 года ищет убийцу», где описывались злоключения женщины, в комментариях к статье на сайте информагентства появился пост, который был написан человеком, явно знакомым с ситуацией. Предположительно, одна из родственниц Васильева обвинила женщину в том, что «у нее нестабильная психика и девиантное поведение», утверждая, что убийца ее сына не имеет отношения к дому, который она посещала. По ее словам, визит Ирины Гавриловой даже был снят на видео.

Какое должно быть поведение у женщины, потерявшей сына и вынужденной смириться с тем, что убийца Тимура оказался на свободе, вероятно, автор данного поста знает лучше всех. Какое должно быть поведение у женщины, потерявшей сына и вынужденной смириться с тем, что убийца Тимура оказался на свободе, вероятно, автор данного поста знает лучше всех.

Напомним, дикое, бессмысленное по своей жестокости преступление было совершено в Волгограде 13 июня 2020 года. Васильев, исходя из нацистских убеждений, напал на незнакомого ему 17-летнего Тимура Иванова на улице Рабоче-Крестьянская только потому, что он был «нерусский». Он нанес ему 20 ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте.

На поиски убийцы были подняты лучшие силы правоохранительных органов. Через несколько дней Васильева задержали – он пытался скрыться в другой стране. Во время обысков у него нашли террористическую литературу и пособия, как убивать мусульман. На поиски убийцы были подняты лучшие силы правоохранительных органов. Через несколько дней Васильева задержали – он пытался скрыться в другой стране. Во время обысков у него нашли террористическую литературу и пособия, как убивать мусульман.

Ирина Гаврилова до сих пор живет с болью и отчаянием от потери сына и в полном одиночестве. Ирина Гаврилова до сих пор живет с болью и отчаянием от потери сына и в полном одиночестве.

- Моя жизнь закончилась после убийства Тимура. Мне 55 лет, у меня седые волосы. Я не могу больше работать в детском саду, потому что плачу, когда вижу детей. Я плачу, когда вижу свадьбу, представляю, что мой Тимур бы уже к этому времени тоже мог полюбить, жениться, и, может быть, стать папой. Я хотела усыновить ребенка. Но мне сказали, что у меня нет мужа, нет работы и самое главное, молодости. Но у меня был ребенок, у меня была надежда на то, что Тимур будет мне опорой в старости. Теперь у меня ничего нет. Только пустота. Только эти четыре стены. Я думала, Васильев ведь мог не до конца убить моего сына. Пусть бы он остался инвалидом. Но он бы у меня был. Был бы звук. Было бы тепло. Но ничего этого нет, - делилась Ирина Васильевна с корреспондентом ИА «Высота 102». - делилась Ирина Васильевна с корреспондентом ИА «Высота 102».





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