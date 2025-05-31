Дожди и грозы ослабят жару в Волгоградской области

Сегодня, 31 мая, в последний день весны жителям Волгоградской области предстоит перетерпеть один из самых жарких дней мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, температура воздуха местами в регионе поднимется до +35 градусов. В Волгограде воздух раскалится до +33.
Но уже завтра, 1 июня, в Волгоградской области ожидаются дожди и грозы. Осадки будет сопровождать ветер с порывами до 20 метров в секунду. Грозы задержатся в регионе до 2 июня.
Дожди немного ослабят установившуюся в Волгоградской области жару. Уже к началу новой рабочей недели столбик термометра днем не поднимется выше +28 градусов.
Фото V102.RU (архив)