Опрос V102.RU: 13% волгоградских семей с детьми не хватает денег





Волгоградцы отреагировали на опубликованные недавно данные о благосостоянии семей с детьми в России. Как сообщало ИА «Высота 102», ранее эксперты утверждали, что у среднестатистической семьи с двумя детьми из Волгоградской области после минимальных расходов оставался остаток в виде денежных средств в размере 26211 рублей каждый месяц. У семей с одним ребенком таких свободных денег после вычета минимальных расходов было гораздо больше – 43066 рублей, заверяли аналитики.

Информагентство решило выяснить у своих читателей, насколько эти данные соответствуют реальности. И мы предложили волгоградцам принять участие в опросе, сколько же денег остается у них после вычета минимальных расходов. И результаты оказались весьма любопытными.



Всего в опросе приняли участие 1047 человек. У 7% из опрошенных, или у 68 человек, остается до 30 тысяч свободных денег в месяц. Еще 5% (154 человека) располагают суммой от 10 до 20 тысяч рублей после необходимых трат. Однако у большинства опрошенных, а таких оказалось 60%, или 631 человека, не остается вообще ничего после получки и произведенных расходов! Мало того, 13% (138 человек) опрошенных признались, что вынуждены занимать до зарплаты.



В комментариях к опросу читатели удивлялись, как считался данный рейтинг. Эксперты, в свою очередь, утверждают, что расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании также были использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств был скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен.



Интересно, что отрицательный остаток денег у семей с детьми был официально зафиксирован лишь в нескольких республиках Северного Кавказа. Однако экспертов это не смутило. По их мнению, такие семьи выживают за счет домашнего хозяйства и «серой» зарплаты.





